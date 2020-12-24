Опыт врачей позволяет делать сложные операции

Главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин на рабочем месте. Возглавляемое им медучреждение отметило круглую дату — 110 лет / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Городская клиническая больница имени Боткина отметила 110 лет со дня основания. О достигнутых результатах и перспективах ГКБ рассказал главврач Алексей Шабунин.

— Алексей Васильевич, какие прорывные технологии используются при лечении пациентов?

— Боткинская больница — это не только клинический, но и научный центр. На нашей базе работают 24 кафедры ведущих медвузов и федеральных центров. А это означает, что все самые современные подходы науки применяются в ежедневной практике. В нашей команде пять академиков РАН, 100 докторов медицинских наук и почти 300 кандидатов наук! Это уникальный потенциал, который позволяет нам находить решения даже в самых тяжелых случаях. Как пример: в октябре провели операцию у пациентки с рецидивом опухоли. Опухолевый тромб занимал всю вену — от почки до сердца, и прорастал в него. Мы собрали команду из хирургов разных профилей, продумали поэтапный план операции, пошли на риск, и все прошло успешно. Женщина уже выписана, а до октября этого года такие пациенты считались неоперабельными.

По любому сложному пациенту у нас собираются консилиумы из специалистов разных профилей, в каждой ситуации можно найти решение. И здесь важную роль играют квалификация и опыт врачей, в Боткинской с этим нет проблем.

— В больнице проходит модернизация. На каком этапе она сейчас?

— Реализация плана реконструкции и развития Боткинской больницы идет полным ходом. Уже завершен первый этап — введены в эксплуатацию три корпуса, в том числе офтальмологический и гематологический. В рамках второго этапа идет капремонт сразу в пяти корпусах. Завершаются работы в историческом корпусе № 11, где разместится межокружной нефрологический центр. Активный ремонт идет в корпусах № 6 и 7 В шестом вновь откроется соматопсихиатрическое отделение с комфортными палатами, холлами и зимним садом. Седьмой корпус примет отделение гнойной хирургии с костной патологией и стационар кратковременного пребывания. Полностью обновляется бывшее медучилище, где разместится Центр амбулаторной онкологической помощи. Капремонт — это не просто строительство и новые стены, это технологии и дальнейшее развитие научно-клинического потенциала больницы. Самый масштабный проект — строительство стационарного скоропомощного комплекса с вертолетной площадкой на крыше. Это будет ультрасовременное здание, где пациенты получат весь комплекс экстренной медпомощи: диагностику, оперативное вмешательство, реанимационные мероприятия в течение первых суток после госпитализации.

— Как в условиях пандемии строилась работа Боткинской?

— Накопленный опыт позволил здравоохранению Москвы выбрать наиболее эффективную концепцию. На Боткинскую больницу как самую технологичную клинику столицы была возложена ответственная миссия: сохранить объемы экстренной и плановой медпомощи, в полном объеме оказывать всю необходимую помощь онкологическим и гематологическим пациентам. Это те ситуации, когда лечение откладывать нельзя. Осенью даже увеличили объемы помощи. Пришлось серьезно проработать логистику: поступающим пациентам проводится КТ-обследование, обязательно берется мазок на коронавирус и кровь на антитела к нему. Плановые операции проводятся только при отрицательном мазке.

СПРАВКА

В Боткинской больнице 1800 коек, что составляет семь процентов от коечного фонда города. В год в больнице получают лечение более 100 тысяч стационарных пациентов — это восемь процентов от общего числа пролеченных в Москве. Также выполняется около 70 тысяч операций ежегодно — это 9,5 процента от числа всех проводимых операций в Москве.

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