Шахматист Сергей Карякин: Сыновья могут и обыграть

Фото: АГН «Москва»

Вице-чемпион мира по классическим шахматам, чемпион планеты по блицу и быстрым шахматам Сергей Карякин отметил 12 января свое 31-летие. Гроссмейстер рассказал «Вечерке» о том, как он похудел на восемь килограммов, встрече новогодних праздников, а также о самом неожиданном подарке на день рождения.

— Сергей, в 2016 году вы уступили норвежцу Магнусу Карлсену в драматичном поединке за шахматную корону. Какие шаги вы предпринимаете сегодня, чтобы через пять лет вновь попытаться бросить вызов чемпиону мира?

— Сергей, в 2016 году вы уступили норвежцу Магнусу Карлсену в драматичном поединке за шахматную корону. Какие шаги вы предпринимаете сегодня, чтобы через пять лет вновь попытаться бросить вызов чемпиону мира?

— В среднем я ежедневно провожу за доской порядка пяти часов. Естественно, с перерывами на домашние дела. Также я прерываюсь на тренировки по бегу и занятия фитнесом. В прошлом году на отдыхе в Крыму мы с женой увлеклись бегом и даже приняли участие в двух забегах на пять километров. Из-за пандемии у меня появилось больше свободного времени, и я попытался его грамотно структурировать, чтобы все разложить по полочкам. Например, стал соблюдать диету. Нормализовав питание, за три месяца похудел на восемь килограммов. Сейчас мой вес — 71 килограмм. Можно, конечно, его нарастить, но только за счет мышечной массы.

— Сев на диету и сбросив вес, в декабре вы заняли второе место в Суперфинале 73-го чемпионата России по классическим шахматам. Снижение веса помогло успешно выступить на турнире? Или никакой взаимосвязи тут нет?

— Больше всего мне помогают успешно выступать на турнирах многочасовые занятия шахматами, однако важно отметить, что, похудев, я прекрасно чувствовал себя во время чемпионата России. Свежая голова, ясные мысли... Когда физическое состояние прекрасно — играю особенно вдохновенно.

— Нынче за новогодним столом вы тоже соблюдали диету?

— Жесткого ограничения не было, потому что невозможно всю жизнь провести на диете. Подготовка к турнирам — это одно, а на праздниках я себя немного побаловал.

— Чем именно?

— Тортики кушал с удовольствием: медовик, «Киевский»... Ну и весь стандартный новогодний набор: оливье, мандарины. Новогодние каникулы я провел, по моему ощущению, все время за столом, однако прибавил в весе всего только на один килограмм.

— Как провели новогодние каникулы?

— С нашими двумя сыновьями мы поехали к родителям моей жены Галии в подмосковный Королев. Там и провели все праздники, а мой день рождения отметили уже дома в Москве.

— Вы с женой играли в шахматы на каникулах? Есть ли у нее шансы в поединках с вами за доской?

— С детьми мы периодически передвигали фигурки. У Галии первый разряд по шахматам, она тренирует детей. У нашего старшего сына Алексея, которому пять лет, большой интерес к шахматам, и он вполне может пойти по моим стопам, а младший Михаил (ему 3,5 года. — «ВМ») пока такого не проявляет. Естественно, если у сыновей будет интерес к этому занятию, я помогу им развить себя в этом направлении. Даже сегодня у них есть шансы победить главу семейства, потому что у меня нет задачи обыгрывать своих близких.

— Почему, на ваш взгляд, поединки за мировую шахматную корону среди мужчин гораздо более популярны, чем аналогичные матчи у женщин?

— Мужчины объективно сильнее играют в шахматы, чем представительницы прекрасного пола. Я не хочу обидеть шахматисток, тем более я очень дружен с Катей Лагно — двукратной чемпионкой Европы среди женщин, трехкратной чемпионкой мира по блицу среди женщин. Но в целом мы привыкли, что мужские чемпионаты более популярны. Хотя, возможно, у мужских шахмат просто больше пиара. Я надеюсь, что такая же популярность ждет и женские соревнования.

— Вы проигрывали шахматисткам слабого пола?

— Да, но не очень часто. Могу привести в пример Юдит Полгар. Этой шахматистке удавалось выигрывать в быстрые шахматы у Анатолия Карпова в 1993 году и у Гарри Каспарова в 2002 году. Четырежды она побеждала Вишванатана Ананда и один раз — действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Большинство партий я у Юдит выиграл, а вот в очень важной встрече на Кубке мира в 2011 году я ей уступил, хотя в тот момент мне совершенно нельзя было терять очки. Женские шахматы становятся все сильнее, и скоро, я уверен, мы услышим новые имена выдающихся шахматисток.

— 12 января вам исполнился 31 год. Какой самый необычный подарок вам подарили?

— Супруга подарила мне специальные гвозди, на которых нужно стоять босыми ногами. Последние дни мы часто стоим на этих гвоздях.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

— И каковы ощущения?

— Необычные. Сначала кажется, что совершенно невозможно на них стоять. Просто это ощущение надо побороть, и все получится.

— Что вы ожидаете от 2021 года?

— Хочется пожелать всем здоровья в наступившем году. Очень надеюсь, что откроются границы, будет больше шахматных турниров, появится больше возможностей путешествовать и играть. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович мне сказал, что в середине года в Сочи планируется проведение Кубка мира. Надеюсь, он состоится, и я приму в нем участие. Это будет самый важный для меня турнир за последние полтора года. Если ты выигрываешь Кубок, то становишься претендентом на поединок с действующим чемпионом мира. Когда-то я прошел такой отбор и провел матч за чемпионскую корону с Карлсеном.

ДОСЬЕ

Сергей Карякин родился 12 января 1990 года в Симферополе. В возрасте 12 лет и 211 дней он стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Неоднократный победитель детских и юношеских чемпионатов мира и Европы. В 2016 году Сергей одержал победу в турнире претендентов, но проиграл действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену (Норвегия) в матче за мировую корону (2016). Обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года. Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012), чемпион мира по блицу (Доха, 2016), двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019).

Блицопрос Сергея Карякина

— С какого возраста и сколько времени надо проводить за шахматной доской, чтобы стать гроссмейстером?

— Нет универсального рецепта. Иначе бы все становились чемпионами мира. Я с шести лет по шесть часов ежедневно занимался шахматами без выходных. Если эта игра вам нравится настолько, что вы готовы уделять ей столько своего времени на протяжении десятилетий, то, возможно, вам повезет стать чемпионом мира.

— Сергей, как долго вы планируете играть в шахматы на высоком уровне?

— В связи с тем, что уровень игры неуклонно растет, я надеюсь, что еще лет пять буду стараться выступать на высоком уровне. Дальше не буду загадывать, потому что появляется все больше очень сильных шахматистов.

— Любимая машина?

— «Порше» или «Мерседес».

— Вы проницательный человек?

— Я доверчивый человек, меня легко обмануть. Но если ложь вскроется, я минимизирую общение с обманщиком.

— Вы когда-нибудь «наедались» игрой в шахматы, когда уже смотреть на них не могли?

— Конечно. И лучший отдых — смена рода деятельности. После недельного перерыва, как правило, я готов вновь загружать свои мозги шахматами.

— Любимая книга, которая произвела на вас неизгладимое впечатление?

— «Гарри Поттер». Потому что в первой книге была сцена с шахматами.

— Любимый стиль одежды?

— Классические костюмы, потому что я провожу в них шахматные поединки.

— Любимое блюдо, которое можете приготовить самостоятельно?

— Пожалуй, только яичницу.

— За что любите Москву?

— За то, что этот город дает большие возможности для самореализации.

— Смотрели мюзикл «Шахматы»?

— Два раза. Мне очень понравилась игра актеров. На максимальную историческую достоверность мюзикл не претендует, но шоу получилось запоминающимся. Во второй раз я пошел, чтобы оценить детали, на которые не обратил внимания в первый раз.

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