Кирилл Пуртов: Предприниматели поняли, что потребительские предпочтения в пандемию изменились, и оперативно перестроили формат работы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

«Вечерняя Москва» публикует первое большое интервью министра столичного правительства, главы Департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова. По его словам, в этом году власти не только сохранят существующие меры поддержки для предпринимателей, но и существенно дополнят их. К примеру, решено, что продолжит действовать программа для малого и среднего бизнеса «14 субсидий».

Столичные власти стараются поддерживать предпринимателей в это непростое время пандемии — льготное кредитование малого и среднего бизнеса продлено до 1 июля нынешнего года. Как выжить бизнесу и что для этого делает правительство Москвы, как не нанести при этом урон экономике мегаполиса, в эксклюзивном интервью «ВМ» рассказал министр столичного правительства, глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

— Кирилл Сергеевич, как чувствует себя экономика Москвы? Какие отрасли больше всего пострадали, каким из них удалось относительно благополучно пережить кризис?

— В целом экономика Москвы показала устойчивость к кризису. С начала снятия ограничений многие отрасли демонстрируют восстановительный рост. Так, оборот предприятий торговли и услуг рос шесть месяцев подряд — с мая по октябрь прошлого года. Даже несмотря на нынешнее ухудшение эпидемической ситуации, в ноябре оборот на 2,6 процента превысил уровень ноября 2019 года.

Рост зафиксировали не только в ноябре и декабре, но и в первые недели января этого года. Конечно, приближение новогодних праздников подстегнуло активность покупателей. В частности, в предпоследнюю неделю декабря обороты торговли были на 36 процентов выше, чем в ту же неделю предыдущего года. В сфере услуг обороты сопоставимы с показателями 2019 года.

— А какая ситуация в других сферах экономики?

— Хорошо чувствует себя промышленность. Объем производства обрабатывающих отраслей в январе-ноябре 2020 года увеличился на 5,2 процента к аналогичному периоду предыдущего года, в то время как российский индекс промпроизводства за тот же период снизился на десятую долю процента. Рост производства по итогам 11 месяцев прошлого года был зафиксирован в 9 из 23 отраслей столичной промышленности: производстве машин и оборудования, химических веществ, бумажной упаковки, лекарственных средств, электрических ламп и осветительного оборудования, нефтепродуктов, металлических изделий, продуктов питания.

Надо отыграть потери

— Есть, наверное, и те, кто еще не оправился от последствий пандемии?

— Да, и пока наиболее пострадавшие от ограничений отрасли по объективным причинам еще не вернулись к докризисным оборотам. Наибольший спад демонстрируют гостиничный бизнес, падение оборотов которого в ноябре 2020-го к ноябрю 2019 года составило 57,1 процента, туристическая отрасль — 65,4 процента, кафе и рестораны — на 40 процентов. Это отрасли, которые дольше, чем другие, находились под ограничениями в первую волну коронакризиса. После возобновления работы многие из них смогли отыграть потери, которые понесли весной, однако после введенных осенью новых ограничений, таких как запрет на работу в ночное время для ресторанов и ночных клубов, запрет массовых развлекательных мероприятий, ограничения на заполняемость залов, их обороты снова стали снижаться.

— Как обстоят дела в сфере туризма?

— Эта отрасль экономики тоже в числе пострадавших. Из-за закрытия границ Москва в этом году не досчиталась большого количества туристов. И с учетом значительного снижения выездного потока туристов доходы в туристической отрасли и гостиничном бизнесе существенно сократились.

Уход в онлайн

— За сухими экономическими цифрами прячутся судьбы целых отраслей, производств, компаний.

Но есть и другая сторона — потребители. Глядя на статистику, вы видите перемены в потребительском поведении?

— Пандемия, конечно же, изменила потребительское поведение людей: они оценили работу онлайн-сервисов и служб доставки и продолжают ими пользоваться даже после снятия ограничений. Это оказывает влияние на многие виды офлайн-бизнеса. Посещаемость торговых центров снизилась, в том числе за счет вышеперечисленных факторов. В сентябре она достигла 83 процентов от уровня сентября 2019 года, а после введения новых ограничений вновь пошла небольшая отрицательная динамика. Между тем благодаря высокому уровню развития цифровых сервисов многие московские компании в период ограничений смогли расширить долю онлайн-продаж и наладить систему доставки — как за счет собственных служб, так и с использованием логистических посредников. И продолжают работать в этом формате.

— Малый бизнес сильнее пострадал?

— Оборот предприятий малого и среднего бизнеса до прошлогодних значений пока не восстановился. В ноябре 2020 года снижение составило 16,5 процента к аналогичному месяцу прошлого года. В этом нет ничего удивительного, так как в малом бизнесе традиционно высока доля предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от ограничений отраслях экономики.

Рука помощи

— Какую поддержку уже получили предприниматели?

— Весной прошлого года, еще в начале пандемии, московским правительством было принято четыре антикризисных пакета, которые включают около 20 мер общим объемом 87,9 миллиарда рублей. Поддержкой воспользовались 50 тысяч предприятий, на которых работают около 770 тысяч человек. Объем фактически предоставленной помощи составил 35 миллиардов рублей.

— Какие меры оказались самыми востребованными?

— Это отсрочки до конца 2020 года по налогу на имущество, земельному налогу и торговому сбору за первый квартал. Ими воспользовалась в общей сложности 31 тысяча организаций, и общий объем поддержки составил более 3,5 миллиарда рублей. Около 3600 организаций получили отсрочку по аренде городского имущества общим объемом в 16,4 миллиарда руб лей. Кроме того, около 3300 компаний на период вынужденной приостановки деятельности были освобождены от арендной платы за недвижимость, которая находится в собственности города. Здесь объем поддержки составил 2,6 миллиарда руб лей. Гранты из бюджета на 1,7 миллиарда руб лей получили 36 гостиниц и четыре организации такси, которые осуществляли перевозку и размещение медицинских работников. Поддержка на 3,7 миллиарда руб лей была предоставлена 29 федеральным и частным медицинским организациям на материальное стимулирование медработников.

— А малый и средний бизнес? Для них тоже была предусмотрена помощь?

— Ряд антикризисных мер был разработан специально для компаний малого и среднего предпринимательства: субсидии, льготные кредиты, гранты. Ими воспользовались более 13 тысяч предпринимателей.

— Кирилл Сергеевич, а что дальше? В этом году власти снова протянут бизнесу руку помощи?

— В середине декабря прошлого года был введен в действие пятый антикризисный пакет поддержки экономики Москвы. Он продлил на этот год действие ранее введенных субсидий для малого бизнеса и программу субсидирования ставок по кредитам, которые оказались весьма востребованы предпринимателями. Кроме того, на весь 2021 год для арендаторов из числа субъектов малого и среднего бизнеса сохранятся льготные ставки по аренде городского имущества. Предприниматели, осуществляющие торговлю в нестационарных торговых объектах, освобождены от арендной платы за период март-июнь 2020 года, когда в стране был режим нерабочих дней. Если же такой предприниматель является инвалидом, то он освобождается от платы до конца 2020 года. Кроме того, с 13 ноября до 15 января будущего года было предусмотрено освобождение от уплаты авансовых платежей по договорам аренды объектов нежилого фонда, подведомственных Департаменту культуры города. Послабления по аренде получат также предприниматели, осуществляющие торговлю в метро: полное освобождение от платежей за март-июнь и 50-процентную скидку по аренде с июля и до конца 2020 года.

Социальный вектор

— Поддержка бизнеса — это замечательно, и вещь просто необходимая в столь сложный период. Но есть еще и бюджет города, над которым шла очень долгая работа. Главный финансовый документ Москвы на 2021 год предполагает дефицит доходов. Не пострадают ли в данном случае крупные инвестпроекты и социальные программы?

— Бюджет 2021 года не только сохраняет все социальные ориентиры и обязательства, но и улучшает их, что очень важно в период пандемии. Расходы бюджета Москвы в 2021 году составят 3,15 триллиона руб лей, при этом расходы социального характера достигнут 1,8 триллиона руб лей или более 56 процентов от общих расходов, заложенных в документе. По сравнению с прошлым годом существенно вырастут расходы на здравоохранение — на 13,4 процента. Весомый объем средств заложен на меры социальной поддержки москвичей — около 532 миллиардов руб лей. Это более чем на 6 процентов больше, чем в прошлом году.

На строительство социальных объектов будет направлено порядка 126 миллиардов руб лей, что тоже является серьезной суммой. Вырастут расходы и на другие программы: образование, спорт, культура. Доля инвестиционных расходов в 2021 году составит более трети расходов бюджета или 1,2 триллиона руб лей. В трехлетний период мы планируем построить более 740 новых объектов в рамках Адресной инвестиционной программы, а также сохранить основные крупные инвестпроекты, которые нами реализуются в последние несколько лет.

— Каков размер дефицита бюджета?

Доходы бюджета в будущем году прогнозируются в размере 2,6 триллиона руб лей. Бюджет будет сведен с дефицитом в 510 миллиардов руб лей. Для того чтобы не сокращать социальные расходы и не останавливать городские инвестиционные программы, средства на покрытие дефицита решено привлечь с рынка заимствований. Учитывая инфляционные факторы, городу дешевле занять деньги на рынке и финансировать строительство инфраструктуры сейчас, чем через несколько лет восстанавливать замороженные проекты для того, чтобы продолжить строительство. В следующем году Москва планирует выпустить гособлигации на сумму до 396 миллиардов руб лей, но фактический объем заимствований будет определяться по результатам исполнения бюджета и может быть сокращен.

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Вклад в экономику

— Какие отрасли, согласно прогнозам, дадут по итогам года наибольший доход в бюджет?

— Москва входит в число крупнейших городских агломераций. При этом экономика Москвы достаточно диверсифицирована, город вкладывается в развитие всех отраслей. Это отражается в отраслевой структуре налоговых доходов бюджета. Основной объем налоговых платежей в бюджет Москвы в текущем году обеспечивают: торговля, на которую приходится порядка 17 процентов в общем объеме налоговых доходов бюджета; финансово-страховой сектор — 16 процентов; обрабатывающие производства — 10 процентов, а также IT и связь — 8 процентов. Суммарно на эти отрасли приходится более половины объема налоговых доходов бюджета. Весомый вклад вносят строительные компании и операции с недвижимостью — в сумме это порядка 12 процентов. На образование и здравоохранение приходится порядка 5 процентов налоговых поступлений.

Но в этом году ожидается снижение поступлений от наиболее пострадавших от пандемии отраслей: например, общественного питания, гостиниц, предприятий сферы культуры, спорта и досуга. Но в целом на наиболее пострадавшие отрасли, без учета торговли, приходится около 4 процентов в налоговых доходах бюджета.

— Каковы статистика и динамика по закрывающимся и открывающимся предприятиям и организациям? Кто готов начинать дело в такой непростой ситуации?

— Можно сказать одно: динамика не ухудшилась. Число вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) превышает количество прекративших деятельность. Но это, скорее, стало следствием гибкой стратегии предпринимателей, которые, оперативно реагируя на кризисную ситуацию, меняют правовой статус с юридического лица на индивидуального предпринимателя или переходят в самозанятые.

С начала этого года в Москве было зарегистрировано 50 тысяч новых ИП, а прекратили деятельность 39,4 тысячи. Пик ликвидаций в прошлом году пришелся на период максимальных ограничений — с марта по июль. Тогда было ликвидировано 17,3 тысячи ИП. В целом количество ликвидаций индивидуальных предпринимателей в Москве в текущем году сопоставимо с показателями прошлого года.

— А как с новым видом предпринимателей — самозанятыми?

— Их число в Москве растет. Всего на 1 декабря 2020 года в столице зарегистрировано более 454 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. При этом в октябре и ноябре было зафиксировано рекордное число регистраций — более 29 тысяч человек в месяц. Статус самозанятых популярен как у людей, которые до этого работали неофициально, у бывших наемных сотрудников, которым решили работать на себя, и у предпринимателей, решивших перейти на другой налоговый режим.

ДОСЬЕ

Кирилл Сергеевич Пуртов родился 2 декабря 1979 года в Перми. В 2002 году окончил Пермский госуниверситет по специальности «Юриспруденция». В 2004–2005 годах работал в администрации губернатора Пермского края, занимал должность заместителя председателя территориальной избирательной комиссии. В 2005–2012 годах работал в коммерческих организациях. В феврале 2013 года назначен на должность начальника управления экономики Департамента городского имущества города Москвы. 13 марта 2020 года назначен министром правительства Москвы, руководителем Департамента экономической политики и развития города Москвы. Увлекается лыжами, хоккеем. Женат, воспитывает троих детей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Москве за 11 месяцев 2020 года на 10,6 тысячи выросло число индивидуальных предпринимателей. В итоге общее количество действующих предпринимателей на 1 декабря прошлого года достигло 369,6 тысячи человек. Общее число действующих юридических лиц в Москве на 1 декабря 2020 года составляет 625,6 тысячи. За 11 месяцев было зарегистрировано 45,7 тысячи новых организаций. За 11 месяцев прошлого года самозанятыми стали 260 тысяч человек — это на 35 процентов больше, чем за весь 2019 год.

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