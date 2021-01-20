Минфин подсчитал дефицит бюджетов российских регионов за 2020 год

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

По итогам ушедшего года бюджетам российских регионов не хватило 707 миллиардов рублей. Дефицит государственных средств посчитали в Министерстве финансов РФ.

— Бюджеты регионов в 2020 году исполнены с дефицитом в 707 миллиардов рублей, из них 570 миллиардов рублей приходится на 17 сырьевых регионов, а также на Москву и Санкт-Петербург, — указано в заявлении ведомства.

В Минфине обратили внимание на то, что в прошлом году началось снижение налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты субъектов страны. Во втором квартале 2020-го это сокращение составило девять процентов. Затем цифры начали расти, и к концу года снижение составило два процента. Вместе с тем у 45 регионов наблюдается положительная динамика налоговых и неналоговых доходов, а наибольшее сокращение фиксируется в сырьевых регионах.

В министерстве также отметили, что из-за пандемии коронавируса регионам пришлось увеличивать расходы. Так, в прошлом году издержки возросли на 15 процентов. Наряду с этим доходы поднялись на десять процентов. При этом в течение 2020-го федеральный центр для дополнительной помощи увеличил межбюджетные трансферты на 1,3 триллиона рублей до 3,7 триллиона.

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