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Минфин подсчитал дефицит бюджетов российских регионов за 2020 год
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Минфин подсчитал дефицит бюджетов российских регионов за 2020 год

Ростислав Зубков

Финансы

По итогам ушедшего года бюджетам российских регионов не хватило 707 миллиардов рублей. Дефицит государственных средств посчитали в Министерстве финансов РФ.

— Бюджеты регионов в 2020 году исполнены с дефицитом в 707 миллиардов рублей, из них 570 миллиардов рублей приходится на 17 сырьевых регионов, а также на Москву и Санкт-Петербург, — указано в заявлении ведомства.

В Минфине обратили внимание на то, что в прошлом году началось снижение налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты субъектов страны. Во втором квартале 2020-го это сокращение составило девять процентов. Затем цифры начали расти, и к концу года снижение составило два процента. Вместе с тем у 45 регионов наблюдается положительная динамика налоговых и неналоговых доходов, а наибольшее сокращение фиксируется в сырьевых регионах.

В министерстве также отметили, что из-за пандемии коронавируса регионам пришлось увеличивать расходы. Так, в прошлом году издержки возросли на 15 процентов. Наряду с этим доходы поднялись на десять процентов. При этом в течение 2020-го федеральный центр для дополнительной помощи увеличил межбюджетные трансферты на 1,3 триллиона рублей до 3,7 триллиона.

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