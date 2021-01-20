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Почти 70 процентов регионов России получили дефицит бюджетов из-за пандемии
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Почти 70 процентов регионов России получили дефицит бюджетов из-за пандемии

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Пандемия коронавируса и снижение цен на нефть привели к дефициту бюджетов 58 из 85 регионов России по итогам 2020 года. Больше всего пострадали Кемеровская, Тюменская области и Удмуртия. Об этом свидетельствуют данные Казначейства России.

Общий дефицит бюджетов российских регионов по итогам прошлого года составил 762,2 миллиарда рублей, что составляет пять процентов от совокупного объема их бюджетных доходов.

Помимо названных, регионами с дефицитом бюджета стали Ямало-Ненецкий АО, Республика Башкортостан и Архангельская область.

По словам главного научного сотрудника Института социальной политики РАНХиГС Натальи Зубаревич, особо пострадавшими оказались регионы с большой долей ТЭКа и автомобилестроения в экономиках и города, в которых важную роль играет оказание услуг, передает РБК.

В пресс-службе Минфина уточнили, что российские регионы пока на стадии сдачи отчетности об исполнении бюджетов. Делать какие-либо выводы преждевременно, добавили в пресс-службе.

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