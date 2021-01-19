Операторы связи в России обеспечат бесплатные вызовы по номеру 112

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Правительство России обязало операторов связи обеспечить бесплатный вызов на единый телефонный номер 112 по вопросам, связанным с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров во вторник, 19 января.

Соответствующее постановление уже было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Необходимый документ был разработан Минцифры по поручению главы правительства в конце 2020 года. Телефонный номер 112 был введен в РФ в ноябре прошлого года. Крупнейшие операторы страны уже тогда сделали звонки по нему бесплатными.

— Постановление правительства позволит обеспечить гражданам гарантированную возможность круглосуточного бесплатного вызова единой службы оперативной помощи, — говорится в сообщении.

Единый номер позволит централизовать звонки, которые связаны с коронавирусом в кол-центрах регионов, а также организовать оперативную передачу информации в медучреждения страны, добавили в пресс-службе.

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