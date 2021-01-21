«Во мне есть все пороки»: актриса Дарья Повереннова — о внутренних демонах

Актриса Дарья Повереннова / Фото: Из личного архива Дарьи Поверенновой

1 февраля в сети стартует проект «Все в сад! или Русская классика в цветах», где артисты театра и кино будут читать классические произведения. Среди участников — актриса Дарья Повереннова. Накануне премьеры она рассказала «Вечерке», за что ее могут раскритиковать в соцсетях, как заставила себя начать бегать и об отношении к отрицательным ролям.

— Дарья, вы не в первый раз участвуете в подобном проекте. Во время самоизоляции вы читали сказки «Про Федотастрельца, удалого молодца», где исполнили роль Бабы-яги. В ней вы отошли от привычного классического представления об этой героини.

— Во-первых, я не играла никакую старуху. Меня учили, что если нет задачи показать какого-то конкретного персонажа, то нужно исходить из того, что ты сам из себя представляешь. Грубо говоря, если артистке в возрасте и не самой миниатюрной комплекции нужно сыграть Джульетту, то она не должна играть молодую и наивную девочку. Она — другая. То же самое подумала и я со своей Бабой-ягой. Я не хотела играть Георгия Милляра (актер исполнил роль Бабы-яги в сказке «Морозко». — «ВМ»). Моя Баба-яга похожа на Круэллу Де Виль из мультика про 101 далматинца. Она у меня еще вполне себе женщина в самом расцвете сил, следящая за собой.

— Вы снялись в большом количестве фильмов и сериалов. Каких персонажей вам интереснее играть? Меняются ли со временем творческие интересы?

— Знаете, играть положительного героя — очень неблагодарная история. У него очень мало красок: он просто хороший, и все. У отрицательного же персонажа может быть вся палитра эмоций. Мне нравится играть неоднозначных личностей, особенно в комедийных жанрах. В жизни я стараюсь вести себя прилично, а играя отрицательного героя, ты можешь позволить себе выйти всем своим демонам наружу. Можно сказать, что это своего рода такая компенсация и освобождение от отрицательной энергии и мыслей. Они есть во мне, как и в любом человеке. Я не идеальная, во мне тоже есть зависть, злость, обиды, все пороки. Но в жизни я стараюсь их не выпускать наружу.

— У вас всегда яркие образы на ковровых дорожках. Есть ли у вас какие-то иконы стиля, которыми вдохновляетесь?

— Обожаю брючные костюмы. Я хорошо в них себя чувствую и считаю эту одежду очень сексуальной. Мне кажется, что женщина в костюме с хорошим кроем может быть куда желаннее, чем в платье с декольте. Я знаю, какие фасоны, цвета мне не идут. Например, воздушные рюши. Такие пышные платья меня не украшают. А вот платья в пол люблю.

— Чтобы поддерживать себя в форме, вы много бегаете. Чем вас привлек этот спорт?

— Ох, это очень удивительная история. Бег всегда был не моей темой. Я не умела и не любила бегать. Можно даже сказать, что ненавидела. Но с возрастом стала понимать, что, помимо правильного питания, нужно привносить в жизнь и какой-то спорт. Я пробовала ходить в спортзал, заниматься йогой, но мне не нравилось. Я люблю плавать, но это отнимает много времени: нужно доехать до бассейна, переодеться, после заплыва уложить волосы, накраситься...

— И что же такого случилось, что вы вспомнили про ненавистный для себя бег?

— Мне подарили беговые кроссовки. Я, конечно, рассмеялась с этого — ну где я и где бег?

— Но так как я девушка бережливая и не люблю, когда пропадает добро, решила, что нужно попробовать позаниматься этим. Муж подсказал, как правильно дышать, стартовать и бежать. Если эти нюансы знать, получается проще втянуться.

— Сейчас вас устраивает то, как вы выглядите?

— Я к себе неплохо отношусь. Так как я артистка, то, конечно, есть какие-то моменты, которые меня не устраивают, особенно если смотрю на себя со стороны. Но в глобальном смысле сейчас я больше собой довольна, чем лет десять назад. Вот какой парадокс: мы всегда хотим чего-то нового, но ничего не хотим для этого делать. Мы хотим перемен, но не хотим для этого меняться. Человек хочет быть здоровым, но не бросает курить, придумывает отмазки, что он так успокаивается, например. Мой девиз — если хочешь — делай. Меняй себя, от чего-то откажись.

— Если посмотреть на вашу страницу в «Инстаграме», то там только положительные комментарии и никогда нет хейта (ненависти. — «ВМ»). Как у вас получилось создать такую позитивную среду?

— Как говорили в «Служебном романе» — я «ликвидировала всех подруг». Когда я только завела социальные сети, конечно же, были те, кто писал какие-то гадости. Но я их просто блокирую, и все. Не церемонюсь с хейтерами. Так у меня очень хорошая аудитория. Многим отвечаю на комментарии, лайкаю, узнаю по никам. Те, кто пишет дрянь — не моя аудитория, а те, кто случайно забрел на мою страничку.

— И ведете вы ее в положительном ключе, на ней нет никаких «войн», сплетен, негативных мыслей...

— Негатив и так везде окружает нас, особенно в интернете. Мне хочется говорить о том, что меня волнует, что я увидела, обсудить с подписчиками какие-то мысли. Единственное, могу иногда выложить фото в купальнике — на них очень ярко всегда реагируют.

Актриса Дарья Повереннова / Фото: Из личного архива Дарьи Поверенновой

— В плохом или хорошем ключе?

— У нас в обществе остро стоит проблема эйджизма (дискриминация по возрасту. — «ВМ»). Под такими фото пишут «вы уже не девочка», «будьте знамениты ролями, а не такими фотографиями», «зачем в своем возрасте вы показываете ноги». А вот хочу и показываю. Это моя страница. И я не каждый день это выкладываю, а периодически, когда езжу отдыхать. И мне не нравится позиция «вы выставляете себя напоказ, значит, будьте готовы услышать негатив».

Отчасти это так, но все зависит от воспитания. Меня воспитывали по-другому. Даже если я что-то нелицеприятное подумала, я не буду об этом писать. Но кто-то только за счет этого негатива и вылезает в топы, набирая популярность.

ДОСЬЕ

Дарья Повереннова родилась 15 июня 1972 года в Москве. Окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. В 1992 году на втором курсе дебютировала в американском телесериале «Дневники «Красной туфельки»». Известность Дарье принесла роль Веры в сериале «День рождения Буржуя».

По семейным стопам

У Дарьи Поверенновой творческая семья: дедушка — советский актер и народный артист РСФСР Сергей Лукьянов, бабушка — балерина Надежда Тышкевич. А мама Татьяна Лукьянова — актриса Театра на Таганке. Но родители хотели, чтобы она пошла в папу и стала переводчицей.

Нет диетам

В питании Дарья старается держать баланс. Если позволила себе конфету или кусок пирога, то отказывается от чего-то за ужином. «Все время сидеть на диетах — это не для меня, — говорит актриса. — Как только ты ее бросаешь, вес возвращается, а то и набирается больше. У меня нет жесткого отказа от каких-то продуктов — ем все, просто небольшими порциями. Могу пропустить завтрак или обед, если не хочу.Для меня есть полноценно три раза в день — это много. И больше не пью кофе — теперь стала чувствовать себя намного лучше».

Пусть стилисты подберут

Дарья подбирать себе наряды не любит. «У меня есть не очень хорошая привычка: в магазине покупаю уже готовые образы, собранные стилистами. Выходит дороже, но не нужно думать, как сочетать.Но в обычной жизни предпочитаю джинсы и свитера», — рассказала актриса.

Удачи Бузовой

Актриса открыто поддержала Ольгу Бузову после провального выступления на шоу «Ледниковый период». Она вспомнила, что когда участвовала в проекте «Цирк со звездами», на одном из сложных номеров жюри поставило ей низкие оценки. «Я очень хорошо понимаю Ольгу и уважаю ее упорство и труд! Проще простого сдаться! А она с настойчивостью идет вперед, и ее поддерживают зрители!» — написала Дарья в своих соцсетях.

Кошки успокаивают

Спасаться от негатива Дарье помогает проработка эмоций. «Самое главное, не подавлять их в себе, — отмечает она. — Да, я могу почувствовать обиду или зависть, но это нормально, это человеческие эмоции. А еще помогают две мои кошки: люблю потискать их. Но лучше всего в таких ситуациях переключиться на просмотр кино или сериала.

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