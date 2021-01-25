Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Владимир Жидкин: Присоединенные территории ждут новые масштабные проекты
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Владимир Жидкин: Присоединенные территории ждут новые масштабные проекты

Василиса Чернявская 

Интервью

В понедельник, 25 января, руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин сообщил, что в рамках реализации Адресной инвестиционной программы на 2021–2023 годы на присоединенной к городу Москве территории предусматриваются строительство и реконструкция восьми объектов инженерной инфраструктуры. Более подробно о глобальных преобразованиях, которые произошли и запланированы в Новой Москве, он рассказал в интервью «Вечерней Москве».

Развитие транспортного каркаса в Новой Москве будет завершено в 2024 году. О формировании дорожной сети, планах по строительству недвижимости и других глобальных проектах в интервью «ВМ» рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Кадры решают все

— Владимир Федорович, как строители справились с вызовами уходящего года?

— Объемы строительства в 2020-м мы не снизили. Прежде всего это касается общей цифры введенной в нынешнем году недвижимости. Однако есть два момента, которые очень сильно отразились на всей отрасли в целом. Первый — это дефицит рабочей силы. Закрытие границ, самоизоляция в регионах повлияли на численность строителей на местах. Застройщикам и подрядчикам, работающим на объектах Адресной инвестиционной программы, пришлось оперативно принимать нестандартные решения по поиску трудовых ресурсов.

— О какой численности рабочих идет речь, сколько не хватает?

— В крупных компаниях счет идет на тысячи человек. В процентном соотношении речь о нехватке 20–30 процентов рабочих. Но даже временное прекращение работ на некоторых стройках серьезно не повлияло на общие цифры ввода недвижимости. Хотя весьма непросто в короткие сроки найти людей и обеспечить трудовыми ресурсами большие объекты. Застройщики сейчас занимаются этой работой, обращаются за помощью к главам российских регионов.

— Вы сказали, что проблем, возникших из-за коронавирусной инфекции, у отрасли сейчас несколько. Какая еще?

— Вторая — это снижение авиационного потока.

— Каким образом частичное закрытие неба для перелетов отразилось на строительстве?

— Значительная часть территорий в Новой Москве попадает под зону влияния аэропорта Внуково. Мы должны согласовывать размещение жилых и социальных объектов в зоне воздушных подходов. Однако сейчас воздушные судна летают не так интенсивно, в связи с этим возникают сложности по расчетам воздействия шумов от самолетов на объекты. Вместе с Росавиацией и Роспотребнадзором ищем выход из сложившейся ситуации и пытаемся подобрать методики расчетов.

— Сколько времени займут эти разработки?

— Мы уже провели с коллегами из федерального Роспотребнадзора несколько совещаний, обсудили необходимые условия для выработки рекомендаций. Разработка методики займет примерно два месяца.

— Какое количество объектов подпадает под зону влияния аэропорта и ждет соответствующих рекомендаций?

— На сегодняшний момент на присоединенных территориях в стадии проектирования и строительства находится порядка 80 объектов. Это школы, детские сады и поликлиники. Большинство из них возводятся. Однако создание шести объектов пришлось приостановить, мы не можем их ввести из-за отсутствия той самой процедуры, о которой я уже сказал.

Привлекательные цены

— А в целом по итогам ввода недвижимости в Новой Москве?

— Развитием Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) мы занимаемся комплексно и последовательно. За прошедшие восемь с половиной лет было построено около 15 миллионов «квадратов» жилья.

В планах на 2020 год стоял ввод 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости — как коммерческой, так и жилой. Два миллиона уже было возведено за 11 месяцев года. Еще полмиллиона «квадратов» были готовы к вводу декабре. Несмотря на проблемы из-за пандемии, в целом кардинально планы не меняются. В 2021 году также планируется ввод в эксплуатацию новых жилых объектов. Столь впечатляющие показатели можно объяснить по-прежнему высоким спросом на жилье в ТиНАО. Здесь очень привлекательные цены. Также в районе присутствует весь спектр форматов жилья: от индивидуальных домов до квартир всех классов в многоэтажных комплексах. Представьте, в 2012 году покупали недвижимость на присоединенных территориях примерно 18 процентов москвичей, а теперь доля покупателей из числа жителей столицы — 65 процентов.

— Есть данные, кто в основном там приобретает жилье?

— Это экономически активное население. Как правило, молодые семьи в возрасте 30–35 лет. Они приобретают в основном двух- и трехкомнатные квартиры. И тут же, рядом с домом, находят рабочие места, число которых возросло до 260 тысяч. За 8 лет лет мы втрое увеличили количество мест приложения труда во всех сферах: в IT-секторе, торговле, логистике, социальной сфере, на производстве, в строительстве, финансовой и других отраслях. То есть в ТиНАО работу себе подобрать можно.

Владимир Жидкин: Присоединенные территории ждут новые масштабные проектыФото: пресс-служба градостроительной политики Москвы

Плановая экономика

— Вернемся к застройщикам. Как они реагируют на сложившуюся ситуацию? Готовятся ли застройщики к корректировке своих планов ввода недвижимости?

— Мы общаемся со всеми застройщиками и видим, что нет одинакового влияния пандемии на сроки и ход строительства различных объектов. В подобной ситуации многое зависит от поворотливости и расторопности подрядных организаций и девелоперских компаний.

Предполагаю, что объем строительства в Новой Москве в этом году может сократиться на 10–15 процентов. Но это относится исключительно к внебюджетным объектам, в том числе и к жилью.

— А ввод социальных объектов не сократится?

— Если брать 2021 год, то этого не произойдет. Все соцобъекты, находящиеся в стадии строительства, сейчас в высокой степени готовности. Таких объектов 25. Это детские сады, школы и поликлиники. Все образовательные учреждения планируем сдать до 1 сентября.

— Есть понимание, как дальше будут развиваться события?

— Все планы на 2022 год и далее постараемся сохранить. На это нацелены и власти, и застройщики, и девелоперы. Пока же на повестке дня — 2021 год. Это очень важный период для всех игроков рынка.

— Какие гарантии могут «подстегнуть» инвесторов к тому, чтобы они продолжали строить так же интенсивно, как и в предыдущие годы?

— Самая лучшая гарантия — это развитие рынка ипотеки. Мы видим, что сохранение и уменьшение процентов по ипотеке позволяют привлекать средства для застройщиков. Спрос на квартиры, их приобретение поможет сохранить темпы возведения жилья.

Транспортная доступность

— Несмотря на пандемию, город продолжает вкладывать средства в развитие инфраструктуры Новой Москвы. Это ведь тоже подстегивает инвесторов реализовывать свои проекты в ТиНАО?

— Безусловно. Это еще один важный фактор комплексного развития новых территорий.

За восемь с половиной лет уже построено 250 километров магистралей в ТиНАО. К 2024 году завершится формирование основной части транспортного каркаса новых округов между двумя дорожными кольцами — Центральной и Московской кольцевой. Все продольные и поперечные связи помогут без проблем добраться в любую точку столицы, в том числе до станций Московских центральных диаметров и метро. Кстати, сегодняшняя транспортная сеть позволяет доехать до Новой Москвы не только по Калужскому или Киевскому шоссе, но и по другим магистралям, которые дублируют основные трассы. И строительство дорог-дублеров к поселениям продолжается.

Большое внимание уделяем созданию путепроводов и эстакад, которые позволяют пересечь поверху железнодорожные пути. Это экономит время для автомобилистов и снижает нагрузку на основные магистрали. Например, эстакада с Симферопольского шоссе позволяет быстро пересечь железную дорогу. Сейчас строим важную дорогу от Троицка до Щербинки, по которой в будущем можно будет выйти на Симферопольское шоссе, минуя железнодорожные пути.

— То есть транспортный каркас можно назвать грамотно продуманным и с большим заделом на будущее?

— Совершенно верно. При этом дороги строятся с учетом появления здесь линий метрополитена. Подобную практику мы применили, продляя Сокольническую линию метро и трассы Бутово — Видное — Варшавское шоссе. Такой же принцип увязки транспортных потоков применяется и при создании трассы между Троицком и Щербинкой, где проходит МЦД. Это очень важно, что с дороги можно быстро выехать к станциям. Подобную практику продолжим и при сооружении линии метрополитена до Троицка.

Центры отдыха и спорта

— Владимир Федорович, а как дела с экологической составляющей Новой Москвы?

— Граждане выбирают самые молодые округа для проживания не только из-за доступности жилья, но и из-за экологической составляющей — более половины присоединенных территорий занимают леса. Мы тоже стараемся сделать все возможное, чтобы как можно лучше благоустроить осваиваемые территории. Так, рядом с новостройками появляются аллеи и скверы, есть проекты крупных парков.

— А кто больше вкладывает, город или инвесторы?

— Это совместная работа. Обустроенные зоны отдыха, новые площадки появляются вместе с современными домами. Есть застройщик, который в настоящее время создает крупный парк на территории трех жилых комплексов. Город также создает парки. Например, в поселении Московское. Есть подобные центры отдыха и спорта и в других населенных пунктах. К примеру, в деревне Яковлевское создан сосновый парк площадью почти восемь гектаров.

— А дороги к дачам продолжите обустраивать?

— В предыдущие годы была проделана огромная работа, исчисляемая тысячами километров к дачам москвичей. И несмотря на снижение налоговых отчислений из-за пандемии и небольшого сокращения Адресной инвестиционной программы, обустройство дорог к садовым товариществам будет продолжено. Это касается также плотин, газопровода и другой инфраструктуры — продолжим и их строить в рамках соглашения с Московской областью.

В летний период в Подмосковье проживает миллион москвичей. И мы создаем все необходимые условия для их комфортного пребывания в области. Это касается электрификации, водоснабжения и отсыпки дорог.

— Какие перспективы по налоговой отдаче от присоединенных территорий?

— К настоящему моменту в Новую Москву проинвестировано почти два триллиона рублей. В основном это средства инвесторов. Три из четырех вложенных рублей — это внебюджетные деньги. Размер налоговых поступлений за восемь с половиной лет вырос в четыре раза, они будут расти. В то же время вложения города постепенно будут снижаться, а активность инвесторов — возрастать. Это предусмотрено экономической моделью развития новых территорий.

Владимир Жидкин: Присоединенные территории ждут новые масштабные проектыФото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Передовой опыт

— А есть ли в мире аналоги такого столичного мегапроекта, как Новая Москва?

— Такие примеры, безусловно, существуют. Например, Шанхай, где за 20 лет была освоена и застроена прилегающая территория. Куала-Лумпур — город, развивающийся на свободной территории. Есть более близкий пример — Астана, ныне Нурсултан. Но если сравнивать по территории, то за последние десятилетия мы не найдем мирового аналога ТиНАО. Напомню, в 2012 году Москва увеличилась практически в 2,5 раза.

— Азиатский опыт был интересен Москве? Тем более что у тех стран есть опыт ускоренного возведения ключевых объектов.

— Да, мы этот опыт изучили, выезжая в азиатские города. Были в Сингапуре, Шанхае, Пекине и других мегаполисах. Смотрели, как они развивают транспортную и инженерную инфраструктуру. Хотя во многих вещах мы оказались первопроходцами.

— У Москвы есть что перенять?

— Теперь и азиатские, и европейские страны обращаются к московскому опыту. Возьмем для примера Большой Париж — проект, по которому происходило расширение городских границ. Поначалу мы обращались к их идеям, тем более что французы быстро проектировали. Однако их темп строительства оказался значительно ниже, нежели в Москве. Теперь они охотно советуются с нами.

— А какие-то глобальные проекты будут реализованы в ТиНАО?

— Большой развлекательный комплекс появится возле станции метро «Прокшино» Сокольнической линии. Неподалеку от МКАД появятся горнолыжный комплекс, зоны различных активностей, рассчитанных на разное время года. Территория под застройку — 135 гектаров земли. Первые элементы комплекса инвестор начнет вводить уже в 2022 году. Всего здесь будет три горнолыжных центра мирового уровня. Два остальных чуть позже построит город.

В появлении подобных больших и масштабных объектов заинтересованы абсолютно все — и жители округа, и руководство города, и инвесторы. Поэтому будем реализовывать наши планы.

ДОСЬЕ

Владимир Федорович Жидкин родился в 1963 году в Саранске. Окончил в 1985 году Мордовский ордена Дружбы народов государственный университет им. Огарева. Трудовую деятельность начинал в 1985 году как мастер строительного участка. Позже был старшим прорабом, главным инженером, замгендиректора по производству и техническим вопросам в компании в Мордовии. 2001–2003 годы — первый замгендиректора ГУП по развитию Московской области. 2003–2008 годы — замминистра строительства Московской области. 2008–2009 годы — министр ЖКХ правительства Московской области. 2009–2012 годы — зампредседателя правительства Московской области. С 22 мая 2012 года — руководитель Департамента развития новых территорий Москвы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Троицком и Новомосковском округах в 2020 году продано квартир на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей. В 2020 году здесь было подписано более 15 тысяч договоров долевого участия, то есть свыше 20 процентов от объемов всей столицы.

При этом выросла и средняя цена квартир в новостройках — примерно на 25 процентов и составила порядка 137–140 тысяч рублей за квадратный метр. Для сравнения: в «старой» Москве цена составляет 236 тысяч за «квадрат». Статистика показывает, что более 60 процентов покупателей жилой недвижимости — москвичи.

СПРАВКА

Площадь Новомосковского административного округа (НАО) — 360 квадратных километров. Здесь расположены городской округ Щербинка и 10 поселений: Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Кокошкино, Марушкинское, Московский, Мосрентген, Рязановское, Сосенское, Филимонковское.

Троицкий административный округ (ТАО) — самый большой по площади (1060 квадратных километров), но самый малонаселенный. Здесь находятся городской округ Троицк и 9 поселений: Вороновское, Киевский, Кленовское, Краснопахорское, МихайловоЯрцевское, Новофедоровское, Первомайское, Роговское, Щаповское. Городской округ в составе ТАО, расположенный в 20 километрах к юго-западу от МКАД по Калужскому шоссе. C 2007 года находится в статусе наукограда.

Читайте также: Переселение по реновации в Южном Чертанове пройдет в первом квартале 2021 года

новостройкабудущее москвичейстроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Все мнения
О проекте