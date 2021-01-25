Владимир Жидкин: Присоединенные территории ждут новые масштабные проекты

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В понедельник, 25 января, руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин сообщил, что в рамках реализации Адресной инвестиционной программы на 2021–2023 годы на присоединенной к городу Москве территории предусматриваются строительство и реконструкция восьми объектов инженерной инфраструктуры. Более подробно о глобальных преобразованиях, которые произошли и запланированы в Новой Москве, он рассказал в интервью «Вечерней Москве».

Развитие транспортного каркаса в Новой Москве будет завершено в 2024 году. О формировании дорожной сети, планах по строительству недвижимости и других глобальных проектах в интервью «ВМ» рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Кадры решают все

— Владимир Федорович, как строители справились с вызовами уходящего года?

— Объемы строительства в 2020-м мы не снизили. Прежде всего это касается общей цифры введенной в нынешнем году недвижимости. Однако есть два момента, которые очень сильно отразились на всей отрасли в целом. Первый — это дефицит рабочей силы. Закрытие границ, самоизоляция в регионах повлияли на численность строителей на местах. Застройщикам и подрядчикам, работающим на объектах Адресной инвестиционной программы, пришлось оперативно принимать нестандартные решения по поиску трудовых ресурсов.

— О какой численности рабочих идет речь, сколько не хватает?

— В крупных компаниях счет идет на тысячи человек. В процентном соотношении речь о нехватке 20–30 процентов рабочих. Но даже временное прекращение работ на некоторых стройках серьезно не повлияло на общие цифры ввода недвижимости. Хотя весьма непросто в короткие сроки найти людей и обеспечить трудовыми ресурсами большие объекты. Застройщики сейчас занимаются этой работой, обращаются за помощью к главам российских регионов.

— Вы сказали, что проблем, возникших из-за коронавирусной инфекции, у отрасли сейчас несколько. Какая еще?

— Вторая — это снижение авиационного потока.

— Каким образом частичное закрытие неба для перелетов отразилось на строительстве?

— Значительная часть территорий в Новой Москве попадает под зону влияния аэропорта Внуково. Мы должны согласовывать размещение жилых и социальных объектов в зоне воздушных подходов. Однако сейчас воздушные судна летают не так интенсивно, в связи с этим возникают сложности по расчетам воздействия шумов от самолетов на объекты. Вместе с Росавиацией и Роспотребнадзором ищем выход из сложившейся ситуации и пытаемся подобрать методики расчетов.

— Сколько времени займут эти разработки?

— Мы уже провели с коллегами из федерального Роспотребнадзора несколько совещаний, обсудили необходимые условия для выработки рекомендаций. Разработка методики займет примерно два месяца.

— Какое количество объектов подпадает под зону влияния аэропорта и ждет соответствующих рекомендаций?

— На сегодняшний момент на присоединенных территориях в стадии проектирования и строительства находится порядка 80 объектов. Это школы, детские сады и поликлиники. Большинство из них возводятся. Однако создание шести объектов пришлось приостановить, мы не можем их ввести из-за отсутствия той самой процедуры, о которой я уже сказал.

Привлекательные цены

— А в целом по итогам ввода недвижимости в Новой Москве?

— Развитием Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) мы занимаемся комплексно и последовательно. За прошедшие восемь с половиной лет было построено около 15 миллионов «квадратов» жилья.

В планах на 2020 год стоял ввод 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости — как коммерческой, так и жилой. Два миллиона уже было возведено за 11 месяцев года. Еще полмиллиона «квадратов» были готовы к вводу декабре. Несмотря на проблемы из-за пандемии, в целом кардинально планы не меняются. В 2021 году также планируется ввод в эксплуатацию новых жилых объектов. Столь впечатляющие показатели можно объяснить по-прежнему высоким спросом на жилье в ТиНАО. Здесь очень привлекательные цены. Также в районе присутствует весь спектр форматов жилья: от индивидуальных домов до квартир всех классов в многоэтажных комплексах. Представьте, в 2012 году покупали недвижимость на присоединенных территориях примерно 18 процентов москвичей, а теперь доля покупателей из числа жителей столицы — 65 процентов.

— Есть данные, кто в основном там приобретает жилье?

— Это экономически активное население. Как правило, молодые семьи в возрасте 30–35 лет. Они приобретают в основном двух- и трехкомнатные квартиры. И тут же, рядом с домом, находят рабочие места, число которых возросло до 260 тысяч. За 8 лет лет мы втрое увеличили количество мест приложения труда во всех сферах: в IT-секторе, торговле, логистике, социальной сфере, на производстве, в строительстве, финансовой и других отраслях. То есть в ТиНАО работу себе подобрать можно.

Фото: пресс-служба градостроительной политики Москвы

Плановая экономика

— Вернемся к застройщикам. Как они реагируют на сложившуюся ситуацию? Готовятся ли застройщики к корректировке своих планов ввода недвижимости?

— Мы общаемся со всеми застройщиками и видим, что нет одинакового влияния пандемии на сроки и ход строительства различных объектов. В подобной ситуации многое зависит от поворотливости и расторопности подрядных организаций и девелоперских компаний.

Предполагаю, что объем строительства в Новой Москве в этом году может сократиться на 10–15 процентов. Но это относится исключительно к внебюджетным объектам, в том числе и к жилью.

— А ввод социальных объектов не сократится?

— Если брать 2021 год, то этого не произойдет. Все соцобъекты, находящиеся в стадии строительства, сейчас в высокой степени готовности. Таких объектов 25. Это детские сады, школы и поликлиники. Все образовательные учреждения планируем сдать до 1 сентября.

— Есть понимание, как дальше будут развиваться события?

— Все планы на 2022 год и далее постараемся сохранить. На это нацелены и власти, и застройщики, и девелоперы. Пока же на повестке дня — 2021 год. Это очень важный период для всех игроков рынка.

— Какие гарантии могут «подстегнуть» инвесторов к тому, чтобы они продолжали строить так же интенсивно, как и в предыдущие годы?

— Самая лучшая гарантия — это развитие рынка ипотеки. Мы видим, что сохранение и уменьшение процентов по ипотеке позволяют привлекать средства для застройщиков. Спрос на квартиры, их приобретение поможет сохранить темпы возведения жилья.

Транспортная доступность

— Несмотря на пандемию, город продолжает вкладывать средства в развитие инфраструктуры Новой Москвы. Это ведь тоже подстегивает инвесторов реализовывать свои проекты в ТиНАО?

— Безусловно. Это еще один важный фактор комплексного развития новых территорий.

За восемь с половиной лет уже построено 250 километров магистралей в ТиНАО. К 2024 году завершится формирование основной части транспортного каркаса новых округов между двумя дорожными кольцами — Центральной и Московской кольцевой. Все продольные и поперечные связи помогут без проблем добраться в любую точку столицы, в том числе до станций Московских центральных диаметров и метро. Кстати, сегодняшняя транспортная сеть позволяет доехать до Новой Москвы не только по Калужскому или Киевскому шоссе, но и по другим магистралям, которые дублируют основные трассы. И строительство дорог-дублеров к поселениям продолжается.

Большое внимание уделяем созданию путепроводов и эстакад, которые позволяют пересечь поверху железнодорожные пути. Это экономит время для автомобилистов и снижает нагрузку на основные магистрали. Например, эстакада с Симферопольского шоссе позволяет быстро пересечь железную дорогу. Сейчас строим важную дорогу от Троицка до Щербинки, по которой в будущем можно будет выйти на Симферопольское шоссе, минуя железнодорожные пути.

— То есть транспортный каркас можно назвать грамотно продуманным и с большим заделом на будущее?

— Совершенно верно. При этом дороги строятся с учетом появления здесь линий метрополитена. Подобную практику мы применили, продляя Сокольническую линию метро и трассы Бутово — Видное — Варшавское шоссе. Такой же принцип увязки транспортных потоков применяется и при создании трассы между Троицком и Щербинкой, где проходит МЦД. Это очень важно, что с дороги можно быстро выехать к станциям. Подобную практику продолжим и при сооружении линии метрополитена до Троицка.

Центры отдыха и спорта

— Владимир Федорович, а как дела с экологической составляющей Новой Москвы?

— Граждане выбирают самые молодые округа для проживания не только из-за доступности жилья, но и из-за экологической составляющей — более половины присоединенных территорий занимают леса. Мы тоже стараемся сделать все возможное, чтобы как можно лучше благоустроить осваиваемые территории. Так, рядом с новостройками появляются аллеи и скверы, есть проекты крупных парков.

— А кто больше вкладывает, город или инвесторы?

— Это совместная работа. Обустроенные зоны отдыха, новые площадки появляются вместе с современными домами. Есть застройщик, который в настоящее время создает крупный парк на территории трех жилых комплексов. Город также создает парки. Например, в поселении Московское. Есть подобные центры отдыха и спорта и в других населенных пунктах. К примеру, в деревне Яковлевское создан сосновый парк площадью почти восемь гектаров.

— А дороги к дачам продолжите обустраивать?

— В предыдущие годы была проделана огромная работа, исчисляемая тысячами километров к дачам москвичей. И несмотря на снижение налоговых отчислений из-за пандемии и небольшого сокращения Адресной инвестиционной программы, обустройство дорог к садовым товариществам будет продолжено. Это касается также плотин, газопровода и другой инфраструктуры — продолжим и их строить в рамках соглашения с Московской областью.

В летний период в Подмосковье проживает миллион москвичей. И мы создаем все необходимые условия для их комфортного пребывания в области. Это касается электрификации, водоснабжения и отсыпки дорог.

— Какие перспективы по налоговой отдаче от присоединенных территорий?

— К настоящему моменту в Новую Москву проинвестировано почти два триллиона рублей. В основном это средства инвесторов. Три из четырех вложенных рублей — это внебюджетные деньги. Размер налоговых поступлений за восемь с половиной лет вырос в четыре раза, они будут расти. В то же время вложения города постепенно будут снижаться, а активность инвесторов — возрастать. Это предусмотрено экономической моделью развития новых территорий.

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Передовой опыт

— А есть ли в мире аналоги такого столичного мегапроекта, как Новая Москва?

— Такие примеры, безусловно, существуют. Например, Шанхай, где за 20 лет была освоена и застроена прилегающая территория. Куала-Лумпур — город, развивающийся на свободной территории. Есть более близкий пример — Астана, ныне Нурсултан. Но если сравнивать по территории, то за последние десятилетия мы не найдем мирового аналога ТиНАО. Напомню, в 2012 году Москва увеличилась практически в 2,5 раза.

— Азиатский опыт был интересен Москве? Тем более что у тех стран есть опыт ускоренного возведения ключевых объектов.

— Да, мы этот опыт изучили, выезжая в азиатские города. Были в Сингапуре, Шанхае, Пекине и других мегаполисах. Смотрели, как они развивают транспортную и инженерную инфраструктуру. Хотя во многих вещах мы оказались первопроходцами.

— У Москвы есть что перенять?

— Теперь и азиатские, и европейские страны обращаются к московскому опыту. Возьмем для примера Большой Париж — проект, по которому происходило расширение городских границ. Поначалу мы обращались к их идеям, тем более что французы быстро проектировали. Однако их темп строительства оказался значительно ниже, нежели в Москве. Теперь они охотно советуются с нами.

— А какие-то глобальные проекты будут реализованы в ТиНАО?

— Большой развлекательный комплекс появится возле станции метро «Прокшино» Сокольнической линии. Неподалеку от МКАД появятся горнолыжный комплекс, зоны различных активностей, рассчитанных на разное время года. Территория под застройку — 135 гектаров земли. Первые элементы комплекса инвестор начнет вводить уже в 2022 году. Всего здесь будет три горнолыжных центра мирового уровня. Два остальных чуть позже построит город.

В появлении подобных больших и масштабных объектов заинтересованы абсолютно все — и жители округа, и руководство города, и инвесторы. Поэтому будем реализовывать наши планы.

ДОСЬЕ

Владимир Федорович Жидкин родился в 1963 году в Саранске. Окончил в 1985 году Мордовский ордена Дружбы народов государственный университет им. Огарева. Трудовую деятельность начинал в 1985 году как мастер строительного участка. Позже был старшим прорабом, главным инженером, замгендиректора по производству и техническим вопросам в компании в Мордовии. 2001–2003 годы — первый замгендиректора ГУП по развитию Московской области. 2003–2008 годы — замминистра строительства Московской области. 2008–2009 годы — министр ЖКХ правительства Московской области. 2009–2012 годы — зампредседателя правительства Московской области. С 22 мая 2012 года — руководитель Департамента развития новых территорий Москвы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Троицком и Новомосковском округах в 2020 году продано квартир на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей. В 2020 году здесь было подписано более 15 тысяч договоров долевого участия, то есть свыше 20 процентов от объемов всей столицы.

При этом выросла и средняя цена квартир в новостройках — примерно на 25 процентов и составила порядка 137–140 тысяч рублей за квадратный метр. Для сравнения: в «старой» Москве цена составляет 236 тысяч за «квадрат». Статистика показывает, что более 60 процентов покупателей жилой недвижимости — москвичи.

СПРАВКА

Площадь Новомосковского административного округа (НАО) — 360 квадратных километров. Здесь расположены городской округ Щербинка и 10 поселений: Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Кокошкино, Марушкинское, Московский, Мосрентген, Рязановское, Сосенское, Филимонковское.

Троицкий административный округ (ТАО) — самый большой по площади (1060 квадратных километров), но самый малонаселенный. Здесь находятся городской округ Троицк и 9 поселений: Вороновское, Киевский, Кленовское, Краснопахорское, МихайловоЯрцевское, Новофедоровское, Первомайское, Роговское, Щаповское. Городской округ в составе ТАО, расположенный в 20 километрах к юго-западу от МКАД по Калужскому шоссе. C 2007 года находится в статусе наукограда.

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