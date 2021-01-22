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Переселение по реновации в Южном Чертанове пройдет в первом квартале 2021 года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Переселение по реновации в Южном Чертанове пройдет в первом квартале 2021 года

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 139Карта всех событий

Более 700 жителей района Южное Чертаново получат уведомление о переезде в рамках программы реновации в первом квартале 2021 года. Об этом в пятницу, 22 января, заявил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— В Южном Чертанове уже в скором времени будет передана под заселение введенная в конце прошлого года новостройка на Варшавском шоссе, дом 139. В указанный дом запланировано переселение чуть более 700 человек — участников программы реновации, — подчеркнул Сергей Левкин.

Отмечается, что новый дом общей площадью почти на 34 тысячи квадратных метров построен по индивидуальному проекту. В новостройке расположены 123 однокомнатных, 155 двухкомнатных, 64 и трех– и четырехкомнатных квартир соответственно. На сегодняшний день переселение происходит в Даниловском, Москворечье-Сабурове, Нагатинском Затоне и Нагорном районах Москвы.

По словам Левкина, с началом заселения дома на Варшавском шоссе Южное Чертаново станет пятым районом в Южном административном округе (ЮАО), где реализуется программа реновации. Всего в ЮАО в программу включены 378 домов. Для переселения подобраны 44 «стартовые» площадки. Подробнее о программе реновации можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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