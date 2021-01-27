«Соседи ржут надо мной»: актриса Юлия Ауг — о справедливости и личном пространстве

Актриса Юлия Ауг / Фото: Видеосервис START

Видеосервис START представил премьеру многосерийной мистической драмы «Пассажиры» режиссера Карена Оганесяна. Одну из главных ролей в сериале исполнила Юлия Ауг. Актриса рассказала «Вечерке», почему она любит нарушать правила, не контролирует дочь и как выпускает негативную энергию.

— Юлия, что за героиня вам досталась, в чем ее трагедия?

— Мне досталась героиня, каких я играю довольно часто. Людмила — сильная женщина, которая работает судьей, причем очень высокого ранга и положения, ведет резонансные дела. Могу ее себе представить, поскольку хорошо знакома с судебной системой. В Москве по крайней мере точно. Ее трагедия в абсолютном отсутствии взаимопонимания с сыном, в неумении ни слышать его, ни говорить с ним. Единственное, что она умеет — говорить с позиции силы, диктовать условия и, если ее не слышат, — наказывать. А глубинная трагедия состоит в том, что в свое время с ней ровно так же поступали ее родители. В юности она тоже мечтала стать другим человеком, совсем не судьей. Но родители общались с ней с позиции силы. И это ее сломало. Но не сломало ее сына, вследствие чего и возник конфликт.

— В жизни Людмилы все подчинено законам. Насколько вы сами категоричны в своих жизненных правилах?

— Я как раз с радостью нарушаю правила. Мне кажется, они для того и нужны, чтобы их осознанно нарушать. Я совершенно не контролирующая мать, даже не знаю точного адреса, где живет моя дочь. Знаю зрительно, могу приехать в гости, но только по предварительному звонку. И точно так же Полина всегда спрашивает меня: «Мамочка, что ты завтра делаешь, какие у тебя планы? Хотела бы с тобой встретиться». Для меня личное пространство и границы — очень важные вещи, которые неукоснительно соблюдаются. Возможно, еще и потому, что мы жили в Эстонии, а там соблюдение личных границ человека абсолютная константа. Там каждый ребенок с рождения знает, что нельзя пойти в гости к человеку, если ты заранее с ним об этом не договорился.

— У вас с дочерью близкие отношения, вы в курсе всего, что происходит в ее жизни?

— Да, у нас нет секретов друг от друга. Например, на днях произошло событие, которое меня ужасно расстроило, я весь вечер переживала и потом написала Поле: «Котенька, я хочу завтра напиться. Мне очень плохо и просто необходимо обнулиться. Ты не будешь против, если мы с тобой завтра вечером не встретимся?» Дочь ответила «Конечно, нет, мамочка. Я тебя понимаю».

— В сериале события разворачиваются в салоне необычного такси. А вы часто пользуетесь этим видом транспорта?

— Вот уже год, как не пользуюсь, так как у меня появился личный водитель. Во время съемок у меня всегда есть служебная машина, но все остальное время я всегда пользовалась такси. В «Фейсбуке» у меня даже была рубрика «Байки такси», где я рассказывала о водителях. Было много разных негативных историй, но также и позитивных. Например, однажды я ехала с водителем — казахом по национальности, который учился в университете, изучал русскую литературу, очень любил Лермонтова и всю дорогу читал мне наизусть поэму «Демон». Мой личный водитель Герман тоже уникальный человек — он военный хирург, бывший спецназовец. Но три года назад у него случился инфаркт, после чего он больше не мог делать операции. Преподавать или работать в поликлинике он не хотел и пошел работать в такси. В том числе и потому, что там можно заработать больше денег.

Актриса Юлия Ауг / Фото: Из личного архива Юлии Ауг

— Прошлый год был юбилейным для вас (Юлии исполнилось 50 лет. — «ВМ»). Отмечен ли он какими-то важными событиями?

— Да, я полностью расплатилась с ипотекой, это самое большое и серьезное событие в моей жизни. И теперь живу в своем собственном доме. В работе 2020 год был для меня удачным, что, конечно, удивительно. Когда в марте все остановилось из-за карантина, у меня был один театральный проект в Питере, и три должны были вот-вот запуститься в кино — два полных метра и сериал. Когда все остановилось, стало очень страшно. Было совершенно непонятно, что с нами будет дальше. В итоге сериал и один полный метр так и не реанимировались, к сожалению, а один проект возродился и был отснят. Театральный проект тоже выжил, и в августе мы сыграли премьеру.

— Вы писали в соцсетях, что у вас часто возникает желание «прострелить неприятному человеку коленку». Как в итоге находите выход этой разрушительной энергии?

— В том конкретном случае, о котором я писала, выходом негативной энергии был сам пост. В реальности я просто удалилась из чата нашего поселка, и больше ничего в нем ни читать, ни писать не буду. Очень забавно, кстати, что наш поселок называется «Дружба». За два месяца нахождения в нем я присутствовала как минимум при десяти коллективных ссорах. И каждый раз поражалась тому, что в общий чат пишут люди, которые даже не представляются. И вот неизвестный мне человек вдруг начинает писать речи, которые, на мой взгляд, нельзя произносить вообще. Например, что: «...некая молодая жирная особа перекрыла путь и всем нахамила! Как же хочется, чтобы она истекла своим салом!» Это относится не ко мне, я даже не знаю, о ком идет речь. Но в моем мире люди так не разговаривают. Возмущение зашкаливает, и я начинаю писать: «Господа, так нельзя разговаривать. И так нельзя обращаться к людям. Ужасно, если вы этого не понимаете. Держите себя, пожалуйста, в руках». На что мне пишут: «Юля, не обращай внимания, людей не переделаешь». И дальше, когда я говорю, что если мы будем позволять подобные вещи, то наш мир никогда не станет лучше, надо мной начинают просто ржать.

— Как поднимаете себе настроение в такие моменты?

— Помогаю другим людям. Это банальная формула, но она хорошо работает. Если тебе самому плохо — помоги кому-нибудь, и станет легче.

ДОСЬЕ

Актриса Юлия Ауг родилась 8 июня 1970 года в Санкт-Петербурге (тогда — Ленинграде). В 1993 году окончила ЛГИТМиК. В 2007-м стала выпускницей режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС.

В 2013 году окончила Высшие курсы сценаристов и режиссеров. С 1993 по 2004 год служила в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени А. Брянцева. Снялась более чем в ста фильмах и сериалах.

Чуть не ушла в монастырь

Юлия уделяет большое внимание духовной жизни. В 20-летнем возрасте она переживала тяжелый период, боролась с депрессией.

Чтобы в такой момент быть поближе к Богу, она пошла в монастырь и два месяца провела там в качестве трудницы. Но в наставницы ей дали озлобленную послушницу, находиться с которой в одной келье было невозможно. За это время Ауг многое переосмыслила и решила вернуться к обычной мирской жизни.

Щука

Необычная фамилия досталась Юлии от отца Артура Ауга, имевшего эстонско-шведские корни. Юлия родилась в Ленинграде, однако выросла она в Нарве в Эстонии, откуда был родом ее отец. В переводе с эстонского ее фамилия означает «щука».

Бей, Юля!

В школе сверстники издевались над Юлией: рвали ее тетрадки, портили вещи. Девочка долго терпела агрессию, но вскоре о выходках ребят узнали в семье будущей актрисы. Тогда отец научил «бить не думая, на опережение». Это помогло Ауг постоять за себя.

Эталон эпохи Возрождения

Актриса благодарна родителям за то, что те с детства знакомили ее с искусством. В частности, с эпохой Возрождения. В результате у Юлии сформировалось отношение к обнаженному женскому телу: по ее мнению, оно должно восприниматься в гармонии с душой. Кроме того, родители часто беседовали с ней об отношениях между мужчиной и женщиной. Так что Ауг совершенно не стесняется своих форм, поэтому и раздеться в кадре для нее — совсем не проблема.

Поцелуй с Тарантино

Фильм «Овсянки» с участием Юлии Ауг в главной роли в 2010 году получил второстепенные награды на Венецианском кинофестивале. Но актрисе церемония запомнилась на всю жизнь. После мероприятия режиссер Квентин Тарантино раздавал автографы. Чтобы уйти красиво он предложил Юлии поцеловаться. Первый поцелуй был коротким, и публика неодобрительно загудела. Затем Квентин с Ауг поцеловались уже намного дольше.

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