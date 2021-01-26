Открою дверь ногой: Шоумен Алексей Лихницкий о перфекционизме, цензуре в кино и жителях столицы

Шоумен Алексей Лихницкий / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Недавно на экраны вышел российский комедийный фильм «День города». «Вечерка» поговорила с генеральным продюсером картины Алексеем Лихницким о рождении картины, городе его детства, недостатках телевидения и запретах в кино.

— Алексей, действие фильма «День города» происходит в вымышленном провинциальном городке Любякино. Почему современных кинематографистов так привлекает российская глубинка?

— Не буду говорить за всех, но могу рассказать, почему она привлекает меня. Как и большинство жителей Москвы, я приехал сюда из маленького городка. Мне знакомы проблемы и уклад жизни людей в регионах. Эта наивность и простота зачастую более привлекательны, чем хладнокровный цинизм жителей мегаполисов. Простым людям, проблемы которых понятны большинству, легче сопереживать.

— Помните, как отмечали День города у вас на родине?

— В детстве я переехал с родителями в город Тетиев (Украина. — «ВМ»). Это очень милый населенный пункт, где все чистенько и побелено. Потому что психология жителей такова — если сосед покрасил забор, у меня должно быть не хуже. Там было несколько типов заведений — церковь, дом быта, гостиница, ресторан, банк, магазин и кинотеатр. И все это находилось на одной площади. Возле кинотеатра были ступеньки, которые служили сценой. В День города там всегда играл духовой оркестр. Кстати, при работе над картиной Тетиев я и держал в голове в качестве референса (вспомогательного изображения. — «ВМ»). В фильме будет похожий населенный пункт.

— В вашем кино поднимаются вопросы власти и Церкви. На ваш взгляд, на любую тему можно снять комедию или существуют какие-то табу?

— Я бы не сказал, что в нашем фильме поднимаются какие-то проблемы власти или Церкви. У нас нет плохих и хороших персонажей. Церковь, правительство, полиция, простые жители города — в фильме все они в одной команде и заняты единым делом. Каждый персонаж нацелен на то, чтобы показать город с лучшей стороны. И каждый смотрит на это со своей колокольни. Это основной движок картины. Что касается запретов: не думаю, что в современном кинематографе они есть. Скорее у авторов есть внутренние табу. И они основаны на моральных принципах. Кто-то никогда не станет снимать на личные темы, чтобы не уйти в морализаторство. Кто-то не позволит себе шутить про Церковь или религию.

— Как вы оцениваете состояние современной российской комедии?

— Думаю, что все идет в нужном направлении. Многие до сих пор уверены, что в российском кинематографе ничего хорошего не происходит. Но так говорят скорее по привычке. Раньше действительно было за что поругать. И основная причина стагнации заключалась в том, что не было киношкол и молодых профессионалов. А сейчас есть множество учреждений, появляются новые специалисты, у которых есть интерес и свежие идеи. Часто выпускники таких школ собираются в команды и снимают кино. Как мы, например.

— Не кажется ли вам, что после пандемии люди по привычке станут меньше ходить в кино. Может быть, будущее за онлайн-платформами?

— Ни одна онлайн-платформа не даст вам такого денежного выхлопа, как кинотеатральный прокат. Если фильммейкеры полностью перейдут в онлайн, в России больше не будет масштабных картин. Потому что они перестанут окупаться. Ведь есть вещи, которые специально снимаются для больших экранов.

— «День города» ваш первый опыт продюсирования полнометражного фильма. Страшно было?

— Страшно было каждый день. В эту картину я вложил собственные деньги. История началась со студенческого диплома и затянулась на четыре года. Во время учебы в киношколе я познакомился со студентами, и мы поняли, что у нас есть ряд работ похожей направленности. И решили сделать из них альманах. Но тогда не получилось. Мы взяли пару идей, нашли партнеров для дальнейшего производства и попробовали сделать по-другому. Был риск, что снова ничего не соберется. Не собралось. Снова пришлось переделывать. И только в этом году все наконец-то встало на свои места.

— Отойдем от вашей кинематографической деятельности. Дуэт «Сестры Зайцевы» остался в прошлом. Скучаете?

— Нет, почему же в прошлом. Мы с Ромой (шоумен Роман Юнусов — второй участник дуэта. — «ВМ») сейчас работаем над тремя новыми проектами, и вполне возможно, что скоро что-то выйдет на экраны. Ведь если возвращаться на телевидение после долгой паузы, то нужно открывать дверь ногой. Наш перфекционизм не позволит сделать что-то второсортное.

— Расскажите, что это за проекты?

— Пока секрет.

— Однажды вы сказали, что телевидение становится скучным.

— Да, телевидение стало слишком устаревшим. Есть пара команд, например в «Вечернем Урганте» или на ТНТ, которые делают классные вещи. Они понимают, насколько мощный ресурс телевидение, и продолжают им пользоваться. Но кадров и новых идей не хватает. Возможно потому, что молодежь уходит в онлайн и в соцсети. В телевизионных коридорах я все меньше вижу ярых фанатов, которые могут что-то предложить. Зато есть множество тех, кто просто приходит туда за зарплатой.

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

— У вас взрослый сын. Чем увлекается Тимофей?

— Он с самого детства очень серьезный парень. С пяти лет слушал Льва Лещенко и Любовь Орлову. Мы все время шутили, что в него вселился дедушка. И эта серьезность со временем никуда не делась. Он увлекается авиацией и хочет стать следователем по авиакатастрофам. Он знает все крушения самолетов, которые произошли в мире. Может сказать номер рейса, количество пассажиров, фамилию пилота, причину аварии.

— Творчеством не интересуется?

— Нет, но шутит смешно. Меня иногда с его перлов выносит.

БЛИЦ-ОПРОС

— С возрастом я стал…

— Более сентиментальным.

— Все кинокритики…

— Бездельники. Шучу. Их профессия, конечно, тоже нужна. И одна разумная критика дает в сто раз больше, чем тысяча похвал.

— Петросян или Мартиросян?

— Мартиросян, конечно.

— Снять артхаус ради искусства или боевик ради денег?

— Чтобы снимать артовое кино ради искусства, нужны деньги. Которые нужно заработать на жанровом кино.

— Без чего невозможна российская комедия?

— Без меня.

ДОСЬЕ

Алексей Лихницкий родился 19 сентября 1981 года во Владикавказе. Окончил Сельскохозяйственную академию имени Тимирязева по специальности «ученый-агроном». Во время учебы играл в команде КВН «РосНОУ». В 2003 году прошел кастинг в шоу «Камеди Клаб» на ТНТ. В 2013 году сыграл в комедийном фильме «Что творят мужчины».

Диджей

В 2000-х Алексей начал выступать в клубах Москвы как диджей, писать музыку. Его треки слушали даже за рубежом. Сейчас он воспринимает это как хобби и выступает не больше двух-трех раз в год совершенно бесплатно.

Мечтал стать певцом

Продюсер с раннего детства проявлял тягу к творчеству — учился игре на саксофоне в музыкальной школе, ходил в танцевальный кружок, играл в школьном оркестре.

Творческий охранник

Когда Лихницкий был студентом, ему нередко приходилось подрабатывать в разных местах. То охранником на рынке, то автозаправщиком. Правда, надолго он нигде не задерживался.

Равнодушен к соцсетям

Алексей не активный пользователь социальных сетей.

— У меня есть профили там, но я почти не сижу в них, — рассказывает шоумен. — Просто на это нужно тратить время, которого у меня нет. Хотя я понимаю, что заняться этим нужно.

Знакомство с Юнусовым

В Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева он познакомился с Романом Юнусовым. В 2003-м Алексей прошел кастинг в «Камеди Клаб», но для выступления ему нужен был партнер. За несколько дней он рассмотрел множество кандидатур, но в итоге случайно снова столкнулся с Романом. Так и родился дуэт «Сестры Зайцевы».

Искал чертей в омуте

У Алексея и Романа Юнусова был проект «Разрушители пословиц», где они подвергали сомнению пословицы и поговорки, опровергали существующие стереотипы и мифы. В «проверках» им помогала группа экспертов.

Когда ведущие проверяли пословицу «Без труда не выловишь рыбку из пруда», они договорились с одним изобретателем. Он сделал удочку, которая сама ловит рыбу. Оказалось, что пословица — миф. Для выражения «В тихом омуте черти водятся» ведущие искали омуты, замеряли уровень их шума, погружались туда с аквалангами и масками. Чертей не обнаружили.

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