Юрий Стоянов рассказал о личной жизни младшей дочери
17-летняя дочь Юрия Стоянова от третьего брака Екатерина учится в московском вузе и «посвящает себя выбранному делу». Об этом народный артист рассказал в интервью журналистам.
— Женихов у нее нет. Она такой же перфекционист, как папа, — сообщил Стоянов, отвечая на вопрос о личной жизни дочери.
Также у актера есть два взрослых сына от первого брака — Николай и Алексей. Помимо этого, у него сложились теплые отношения с двумя дочерьми от предыдущего брака его супруги Елены, пишет «СтарХит».
Ранее Стоянов объяснил, почему актеры стали вызывать дикую ненависть у людей.
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