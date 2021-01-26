«Событие сильно ее шокировало»: Долина рассказала об измене первого мужа Началовой

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Певица Лариса Долина рассказала, что достоверно знает об измене Юлии Началовой ее первого мужа Дмитрия Ланского. Об этом известная эстрадная певица заявила во время программы «Док-Ток» на Первом канале.

Гости студии вспомнили ушедшую из жизни в марте 2019 года Началову в преддверии ее юбилея. 31 января ей могло бы исполниться 40 лет. Родственники и друзья певицы единогласно считают, что проблемы со здоровьем звезды начались во время ее первого брака с Дмитрием Ланским. Пара рассталась в 2004 году из-за измены супруга.

— Она рассказывала, что застала его с другой женщиной. То, что здесь было сказано, — чистая правда. Это событие так сильно ее шокировало, что она повзрослела лет на 20, — рассказала дружившая с Началовой Лариса Долина.

После этого Началова, посчитавшая причиной произошедшего свой лишний вес, начала активно худеть. По словам Долиной, друзья предупреждали артистку, что ей нужно остановиться и не вредить здоровью, но певица не прислушивалась к их мнению. Эту версию подтвердил и отец Юлии. Он рассказал, что певица села на жесткую диету, потому что первый муж называл ее «жирной коровой».

— С Ланским я не пыталась разговаривать. А с чего мне с ним разговаривать? Он ничтожество, извините за выражение. Я этот брак Юли никогда не одобряла, — сообщила Долина в эфире ток-шоу.

Ранее директор и близкая подруга певицы Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что если бы артистка на три дня раньше попала в больницу, ее можно было бы спасти.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.

Видео опубликовано на сайте Первого канала.

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