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«Событие сильно ее шокировало»: Долина рассказала об измене первого мужа Началовой
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Событие сильно ее шокировало»: Долина рассказала об измене первого мужа Началовой

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Лариса Долина рассказала, что достоверно знает об измене Юлии Началовой ее первого мужа Дмитрия Ланского. Об этом известная эстрадная певица заявила во время программы «Док-Ток» на Первом канале.

Гости студии вспомнили ушедшую из жизни в марте 2019 года Началову в преддверии ее юбилея. 31 января ей могло бы исполниться 40 лет. Родственники и друзья певицы единогласно считают, что проблемы со здоровьем звезды начались во время ее первого брака с Дмитрием Ланским. Пара рассталась в 2004 году из-за измены супруга.

— Она рассказывала, что застала его с другой женщиной. То, что здесь было сказано, — чистая правда. Это событие так сильно ее шокировало, что она повзрослела лет на 20, — рассказала дружившая с Началовой Лариса Долина.

После этого Началова, посчитавшая причиной произошедшего свой лишний вес, начала активно худеть. По словам Долиной, друзья предупреждали артистку, что ей нужно остановиться и не вредить здоровью, но певица не прислушивалась к их мнению. Эту версию подтвердил и отец Юлии. Он рассказал, что певица села на жесткую диету, потому что первый муж называл ее «жирной коровой».

— С Ланским я не пыталась разговаривать. А с чего мне с ним разговаривать? Он ничтожество, извините за выражение. Я этот брак Юли никогда не одобряла, — сообщила Долина в эфире ток-шоу.

Ранее директор и близкая подруга певицы Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что если бы артистка на три дня раньше попала в больницу, ее можно было бы спасти.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.

Видео опубликовано на сайте Первого канала.

Читайте также: Опубликованы сообщения Юлии Началовой, сделанные перед ее смертью

Лариса ДолинаЮлия Началоваразвод
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