Стоянов объяснил, почему актеры стали вызывать дикую ненависть людей

Фото: youtube.com / «Россия 1»

Российский артист Юрий Стоянов ответил на вопрос писателя Дмитрия Быкова о том, почему актеры стали вызывать у людей дикую ненависть.

— Жуткий абсолютно миф, что среди актеров много пьющих и богатых людей. А среди врачей? А среди военных? А среди милиционеров? Ну мы то знаем. Ну да, Миша Ефремов слаб был по этой части, но не до той патологической степени, которую ему приписывают, — заявил Стоянов.

Он предположил, что на драматических и киноактеров перебросилось отношение людей к шоу-бизнесу и элите. Путешествующие по Европе артисты «дурачки» не поняли, что ездить на дорогих машинах стыдно и неприлично.

— Кичиться бабками стыдно, не модно, — отметил артист.

Стоянов напомнил, что в советское время актеры Борис Андреев и Петр Алейников могли заснуть в витрине мебельного магазина и это вызывало улыбки. И в костюме Сталина актер мог проехаться на машине, все отдавали честь.

Видео опубликовано на YouTube.

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