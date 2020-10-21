Стоянов рассказал о сериале, в котором он может заменить Ефремова

Фото: youtube.com / ЖЗЛ с Дмитрием Быковым

Актер Юрий Стоянов предлагал своему коллеге Михаилу Ефремову заменить его в сериале «Вампиры средней полосы», посвященном приключениям пришельцев в России. Однако теперь в СМИ обсуждается вопрос возвращения Стоянова в проект, рассказал он писателю Дмитрию Быкову в его программе «ЖЗЛ».

По словам Стоянова, он успел сняться в пилотной короткометражной версии сериала, но затем проект был приостановлен и возобновлен только через полтора года.

— У меня уже был подписан другой контракт. И я посоветовал им нескольких актеров, в том числе и Мишу Ефремова. Они успели отснять только 40 процентов материала, как началась пандемия, а потом и вся эта судебная история, — пояснил актер.

Стоянов также признался, что уже готовится к тому, какой ажиотаж могут вызвать новости о том, если ему придется вернуться в проект вместо предложенного им Ефремова. Все это доставляет артисту крайне неприятные ощущения.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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