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Адвокат Ефремова прямо на суде предложил компенсацию потерпевшей стороне
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Адвокат Ефремова прямо на суде предложил компенсацию потерпевшей стороне

Ростислав Зубков

Общество

Михаил Ефремов готов выплатить троим потерпевшим по делу о смертельной аварии 2,4 миллиона рублей в качестве компенсации. Об этом во вторник, 20 октября, на заседании Мосгорсуда заявил адвокат артиста Петр Хархорин.

Он напомнил о словах Александра Добровинского, представляющего истцов. Тот ранее подчеркивал, что единственным смягчающим обстоятельством будет погашение нанесенного Ефремовым ущерба.

— Ваша честь, у нас эти деньги с собой. Всем готовы прямо сейчас выплатить по 800 тысяч рублей, — цитирует ТАСС юриста.

Он также обратил внимание, что ранее потерпевшим перевели по 200 тысяч рублей.

В настоящее время в столичном суде проходит заседание, на котором рассматривается жалоба на приговор актеру. Прокуратура Москвы просила не менять вердикт.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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