Ефремова привезли в Мосгорсуд для рассмотрения жалобы на его приговор

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Примерно к полудню вторника, 20 октября, поступила информация о том, что Михаила Ефремова доставили в Мосгорсуд. Уже скоро начнется заседание по рассмотрению жалобы на вынесенный артисту приговор по делу о смертельной аварии в столице.

По данным ТАСС, актера поместили в так называемый аквариум — специальное помещение для подсудимых.

В связи с обострением ситуации с коронавирусом в России доступ слушателей и журналистов в здания судов временно приостановлен, однако на этот раз для работников прессы все же сделают исключение.

Примечательно, что вывоз заключенных на судебные заседания также запрещен из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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