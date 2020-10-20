Жена Ефремова заподозрила сговор адвоката актера с Добровинским

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Жена Михаила Ефремова Софья отказалась вести переговоры с потерпевшей стороной в деле о ДТП с участием актера. Она заподозрила адвоката Андрея Алешкина в сговоре с защитником истцов Александром Добровинским, пишет ТАСС.

Ранее Добровинский сказал, что он вместе с Алешкиным общался насчет переговоров о примирении сторон, однако 18 октября семья Ефремова решила прекратить дискуссию.

По словам Алешкина, родственники артиста высказали недоверие.

— Было удивлением, что было высказано некое недоверие, что между мною как защитником Михаила Олеговича и Добровинским есть некая договоренность, которой, естественно, на тот момент не было, — сообщил он агентству.

Адвокат не исключил, что Софья не сама решила прервать переговоры, но ее к этому сподвиг другой юрист, который не сумел договориться с Добровинским.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трехлет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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