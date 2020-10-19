Родные Ефремова отказались от переговоров с потерпевшими по делу о ДТП

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Семья актера Михаила Ефремова отказалась продолжать переговоры о примирении со стороной потерпевших по делу о смертельном ДТП. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил адвокат Александр Добровинский.

Он добавил, что на прошлой неделе провел беседу с коллегой Андреем Алешкиным, представлявшим интересы Ефремова. В частности, речь шла о возможности снижения тюремного срока для артиста.

— Мы готовы были сделать все, чтобы это произошло. Переговоры продолжались до воскресенья. Но в воскресенье, 18 октября, по инициативе семьи Ефремова они были прекращены, — отметил Добровинский в эфире телеканала «Москва 24».

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трехлет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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