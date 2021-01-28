«Педант, зануда и консерватор»: актер Дмитрий Лысенков — о принципах жизни и патриархате

Актер Дмитрий Лысенков / Фото: Из личного архива Дмитрия Лысенкова

В середине января на телеканале «Россия» стартовал проект «Танцы со звездами», где знаменитости в паре с профессиональными танцорами соревнуются за главный приз. Одним из участников шоу стал актер Дмитрий Лысенков. Он рассказал «Вечерке», почему решился покорить танцпол, о нелюбви к переменам в жизни и роли мужчины в семье.

— Дмитрий, свою карьеру в кино вы начали с «Убойной силы» аж 20 лет назад. Не было соблазна стать сериальным актером?

— Начал я в 2001 году с главной роли в полном метре (на втором курсе), через год случилась «Убойная сила». Так что я и театральный, и сериальный, и киноартист. И разницы не ощущаю между этими понятиями. Специализация разная, но лицедействовать одинаково интересно везде. Игра — это способ познавания мира ребенком. Я хочу познавать мир во всем его многообразии.

— Вы долгое время снимались в эпизодических ролях. Была дилемма между театром и кино? Где себя ощущаете комфортнее, на съемочной площадке или на театральной сцене?

— Много эпизодов, потому что театр занимал довольно долго все мое время. На большие роли просто невозможно было прийти из-за плотности текущего репертуара и репетиций в театре. Но яркого артиста грех не снимать, и меня звали именно на очень яркие эпизоды острохарактерных персонажей. Меня даже не всегда можно узнать в гриме. Сейчас театра стало меньше, и кино его уравновесило. Чему я очень рад! Потому что и там, и там мне одинаково нравится находиться.

— На экране вы производите впечатление интеллигентного, глубокого и слегка отстраненного от жизненной суеты персонажа. Вы сами склонны к философствованиям?

— К пустым философствованиям — нет. К размышлениям — наверное. Я в самом деле не люблю суету, толпу, тусню и прочее. Но и в Москве, оказалось, можно жить, не изменяя своим внутренним установкам.

— Почему решили вдруг покорить танцпол и отправиться на проект «Танцы со звездами»?

— Я отношусь к этому как к профессиональному вызову. Актер обязан уметь и это. «Танцы со звездами» — это испытание самого себя. В крайне сжатые сроки освоить непривычное и поставить диагноз телу. Посмотреть, насколько успешно можно вдруг затанцевать спустя 17 лет. Последний раз я танцевал в дипломном спектакле «Кабаре».

— После проекта продолжите заниматься танцами или пойдете покорять другое шоу, например кататься на коньках?

— На коньки вряд ли пойду. Понимая, что мне в стрессовых условиях эфира надо поднять партнершу и не уронить головой в лед, я, пожалуй, не буду брать на себя такую ответственность за жизнь и здоровье партнерши. Да и свое здоровье поберечь, думаю, стоит. Насчет танцев не знаю... Думаю, только если для работы понадобится.

— Из всех ролей, которые вы играли, кто вам ближе всего? А с кем бы вы в жизни даже здороваться не стали?

— Я сыграл такое количество подонков, что трудно выделить наиболее мерзкого. А кто ближе? Тут, скорее, именно я наделяю персонажа своими качествами. Внутренний стержень учителя в «Уроке экологии», ирония стороннего наблюдателя в «Девятой», педантизм и занудство Валентина-Приветика из «ИП Пирогова», озлобленность и категоричность Чванова в «Сталинграде» — все это и мои черты характера.

— Вам часто предлагают роли персонажей, которые в жизни не достигли успеха, можно сказать, неудачников. Как считаете, можно ли взять и изменить свою судьбу?

— Не пытаться менять, опустить руки — позиция бессмысленная. Хотя, если говорить о судьбе, то «кому сгореть, тот не утонет». Я верю в то, что будет так, как ты заслуживаешь. И добро, и зло, сделанные тобой, тебе же и вернутся. Делай больше добра, меньше зла, коль уж хочешь, чтоб твоя жизнь состоялась. Закон прост.

— Обостренное чувство справедливости со временем притупилось, или вы всегда готовы рубить правду-матку даже в ущерб себе?

— Нет, не притупилось. И то, что происходит вокруг, по-прежнему ранит меня. И я все так же готов отстаивать сторону правды, справедливости, совести.

— Вы себя попробовали в сериале «ИП Пирогова» в комедийной роли консервативного и очень методичного мужчины, которому тяжело отходить от любых правил. Вам в жизни тоже тяжело даются перемены?

— Нелегко. Переезд, ремонт, смена места работы — это такие кардинальные изменения, решиться на которые я долго собираюсь с духом. И вообще, я примерно так же консервативен, как Валентин (герой, которого играет в сериале Лысенков. — «ВМ»).

— Вы уже много лет в браке с актрисой Марией Зиминой и считаетесь приверженцем традиционного уклада семьи: муж обеспечивает семью, жена занимается дочками. Вас не смущает, что в обществе тенденции меняются: мальчики все слабее, а девочки вынуждены брать на себя главенствующую роль?

— Во-первых, моя жена занимается не только дочками. У нее в театре что ни роль, то номинация на какую-нибудь премию. Помимо этого, она художник и фотограф. Так что в нашей семье нет патриархата, как вы это представили. Я за равноправие. Меня смущает не вопрос, кто слабее, кто сильнее, а процветание инфантилизма. Особенно мужской инфантилизм (компьютерные игры до 45 лет и прочее) очень меня пугает.

Актер Дмитрий Лысенков / Фото: Из личного архива Дмитрия Лысенкова

— Какой самый ваш романтичный поступок?

— Я уезжал с друзьями на отдых в Европу. Мы встретились с Машей в ресторане, чтобы попрощаться. И вдруг я спросил: «У тебя есть виза?» — «Есть». Я купил билеты, перебронировал отель, помог собрать вещи, и вечером мы уже ехали с ней в свое первое путешествие (а для нее вообще первое за границу). Должен сказать, лучший способ узнать своего человека — отправиться с ним в путешествие.

ДОСЬЕ

Дмитрий Лысенков родился 6 июля 1982 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге). В 2004 году окончил СПбГАТИ. В 2000– 2007 годах работал в Театре имени Ленсовета, после чего был приглашен в Александринский театр. Популярность киноактера ему принесли проекты «Улицы разбитых фонарей», «Сталинград», «Убойная сила», «Девятая» и другие.

Мечтал стать кораблестроителем

В юношестве Дмитрий готовился к поступлению не в театральный, а в кораблестроительный институт. «Я шел на программирование, просто вуз был кораблестроительный, — рассказал «Вечерке» актер. — Это не мечта, а рассудочная попытка обрести перспективную профессию. В моем случае актерство оказалось не менее перспективным делом и вдохновило больше. Тщеславие победило холодный расчет».

Жертва автоугона

Полтора года назад, когда Дмитрий отдыхал в Болгарии, в Петербурге угнали его машину — компактный внедорожник 2018 года выпуска. От похищения не защитили ни сигнализация, ни иммобилайзер. Помимо авто актер лишился тогда и игрушечной балерины, которая висела на лобовом стекле.

Печаль на лице

Поклонники замечают, что на фотографиях лицо Дмитрия всегда грустное. Сам актер объясняет это особенностью своей внешности. «В спокойном состоянии мое лицо почему-то всем кажется грустным. Я не грустный, это режим экономии энергии. А смеюсь я, когда есть повод. Довольно часто, кстати», — объяснил Лысенков.

Жил в коммуналке

После окончания института Дмитрию приходилось жить в коммунальной квартире с совершенно разными личностями. Самым запоминающимся соседом был выпивающий дворник, который однажды напал с ножом на бабушку-соседку.

Без телевизора

Дмитрий переехал в Москву из Петербурга не так давно. В родном городе в его квартире был телевизор, но в столице он решил отказаться от него:

— Телевизор сейчас — для аудитории за 60, для тех, у кого нет альтернативы. Немыслимо сегодня взрослому человеку без интернета. А раз он есть, и все интернет-платформы с фильмами тоже с тобой.

Социофоб

В интервью Дмитрий признается, что считает себя социофобом.

Особенно он ощутил это при переезде в Москву, когда начал ездить в метро и часто оказываться в толпе. Актер любит проводить время наедине с собой, без всякого воздействия снаружи.

— Сидеть на крыльце и пить кофе — вот мое время. А если мешают, сажусь на велосипед и еду в поле. Я на даче так делал, — рассказал Лысенков.

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