Юрий Рост. Честный свидетель времени. Сцена театра стала подиумом

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 1 февраля, выдающемуся журналисту, фотографу и писателю Юрию Росту исполнилось 82 года.

Студентам факультетов журналистики в российских вузах Юрия Роста давно приводят в пример как эталон. Юрий Михайлович принадлежит к тому поколению, о котором Владимир Высоцкий пел: «Все, от нас до почти годовалых, толковище вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки». Накануне дня рождения мы позвонили нашему знаменитому коллеге.

— Юрий Михайлович, как бы вы определили, что значит «заниматься журналистикой»?

— Журналистика бывает очень разной и существует в разных видах, есть и публицистическая поденщина. Это — метод прежде всего. Как фотоаппарат, фотография, например.

— Как вам работалось на удаленке? Говорили, что она плохо отразится на нашей сфере, чуть ли не похоронит ее.

— Почему же? Как мы работали, так и продолжаем. Издание, в котором я сейчас тружусь, выходит, другие газеты тоже работали и работают и не стали хуже. Ну что делать, если умрет наша профессия — значит, похороним. Но пока этого не видно что-то.

— Юрий Михайлович, а что вы скажете о своем журналистском пути с высоты лет?

— Я свидетель века, времени. Например, свидетель событий в Тбилиси, кровавого побоища в апреле 1989 года, когда мирные жители пострадали от рук солдат. Я это видел и один об этом написал. Я был единственным, кто встречал на вокзале Андрея Сахарова... Но страшно мне не было. Моими средствами защиты были фотоаппарат и ручка с блокнотом. Через видоискатель фотоаппарата опасности не чувствуешь! Коллектив редакции газеты «Вечерняя Москва» поздравляет мэтра с днем рождения и желает ему новых творческих взлетов!

ДОСЬЕ

Юрий Михайлович Рост — лауреат Государственной премии России (2000) в области литературы и искусства за серию художественных фотографий «Групповой портрет на фоне века». В 2005 году удостоен премии Правительства России в области печатных средств массовой информации. В 2020 году отмечен благодарностью президента России. Награжден грузинским орденом Чести.

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