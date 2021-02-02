Певица Нина Фокина: Люблю шляпы, белок и мозаики

Певица Нина Фокина / Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Певица Нина Фокина родилась и выросла в Северодвинске. Сейчас она выступает под именем Н.И.Н.А., и ее песни звучат на всех радиостанциях России.

— Нина, как вам Москва?

— Этот город именно для меня! Это мой ритм и, можно сказать, моя стихия. Я и уехала из Северодвинска, потому что всего, чего только можно было достичь, я там уже достигла, и дальше мне расти было попросту некуда. Тут совсем по-другому. И мне здесь очень удобно — вот прямо мой город! Мне нравятся его размеры и множество самых разных людей!

— Быстро сориентировались в столице? Многие, например, путают две соседние станции «Арбатские».

— У меня топографических сложностей никогда не возникало — я как-то сразу врубилась, что «Сокол» и «Сокольники» — это разные места, а «Арбатские» — они ж из разных линий, и с ними тоже все понятно. А забавно было, когда я постоянно стала встречать в Москве своих одноклассников, друзей и знакомых по Северодвинску, которых я там не видела годами, — а тут пересекаюсь, и довольно часто! Удивительный город.

— Ну а самое яркое ощущение было от чего?

— Станция метро «Маяковская»! Это настоящее культурное потрясение. Первый раз я туда попала, когда впервые приехала в столицу. Вошла — и ахнула! Долго, задрав голову, не могла оторвать глаз от мозаик Александра Дейнеки! Одно дело, когда ты об этом читаешь или смотришь видео. А тут — вон они! Вся станция какая-то легкая! И я понимаю, почему советское правительство так заботилось об общественных сооружениях — я уже во многих странах побывала, но наше метро — это просто шедевр. Дворцы! По-другому их и не назовешь. И эти сооружения совершенно праздничные, они не для элиты какой-нибудь, как было до революции, а для всех. Душа прямо поет. Я еще долго не могла привыкнуть к тому, что вокруг такое великолепие! На «Новослободской» много раз выходила и залипала на мозаиках. И еще мне нравится городской фольклор — байки про Сталина. Мол, как родилась Кольцевая линия — поставил Сталин чашку с кофе на карту, и остался круг. Так и идея Кольцевой зародилась.

Знаю, что миф. Но москвичи мастерски себе эти мифы умеют создавать — на станции «Площадь Революции» постоянно носы трут собаке, потом начали уже пистолет у матроса натирать — это, должно быть, к меткости, грудь комсомолки — к любви. Я люблю городские легенды — про дома с привидениями и тому подобное.

— И вот вы прямо сразу нашли себя в Москве?

— Ну что вы. Путь был длинный. Я в Калининграде долго жила. И получалось, что я на два города живу — то столица, то Калининград. Никак не могла выбрать. В Калининграде молодежь чаще в Европу ездит, чем в Москву. Но я выбрала все-таки столицу России.

— А есть у вас увлечения?

— Сувениры в виде белок собираю. В поездках обязательно нахожу время для поиска изображения маленькой белочки. Так меня мама называла в детстве, да и близкие тоже говорят, что я очень на белку похожа. Дети, а у меня их двое, говорят, что у меня много общего с белкой, все делаю быстро — готовлю, собираюсь тоже. И еще люблю шляпы. У меня дома их целая коллекция!

ДОСЬЕ

Нина Фокина родилась в Архангельской области, затем переехала в Москву. Поет с шести лет, а с 2015 года профессионально занялась сольной музыкальной карьерой. В 2014 году снялась в фильме «Я не могу». В качестве ведущей телеканала Music Box Russia вела музыкальный чарт. Записала саундтрек к сериалу канала «Россия» «Рая знает».

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