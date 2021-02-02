«Всего 50»: Анита Цой рассказала о подготовке к юбилею

Фото: Из личного архива Аниты Цой

Любимица миллионов, певица, композитор и телеведущая Анита Цой собирается праздновать свой юбилей. Несмотря на солидный возраст, звезда полна энергии и сил, а также готова радовать своего зрителя новыми композициями и номерами. В честь памятной даты артистка готовит шоу-концерт, который пройдет в режиме онлайн. «Вечерняя Москва» пообщалась со знаменитостью накануне важной даты и узнала о ее планах на будущее, а также выяснила, как ей удается сохранять молодость и красоту.

— Анита, если бы вы смело не говорили о том, что вам исполняется 50 лет, глядя на вас, поверить в эту цифру было бы просто невозможно. В чем секрет молодости и красоты? Или это генетика?

— Конечно, генетика имеет значение. Но есть заблуждение, что у всех восточных людей она какая-то особенная. Это не так, мне просто повезло. Красота — это, конечно, работа. Постоянная и непрерывная. Думаю, что все женщины меня понимают. У меня нет пока никаких хирургических вмешательств, я даже не пробовала уколы красоты. Но не скрою, что с возрастом приходится себе все больше времени уделять. Если раньше я наносила косметику минут за пять, то теперь это занимает полчаса времени. Иногда даже не смывала косметику, потому что устала вечером. Сейчас же я такого не допускаю, потому что кожа дает о себе знать. Еще важный момент: стараюсь высыпаться — хотя бы по семь часов каждую ночь. Конечно, сейчас, когда 24/7 идет подготовка к юбилейному шоу, это непозволительная роскошь (смеется). Что касается процедур для поддержания красоты, то я сейчас стараюсь подыскивать косметологические средства, у которых максимально природная основа, но при этом они созданы с учетом современных технологий. Например, сейчас есть специальные корейские маски, которые наносятся после того, как вы наложили крем. Такие маски усиливают в пять раз действие любого крема. Сейчас в продаже имеются специальные спреи-маски, которые можно распылять на лицо. А когда нужно срочно выйти на важное мероприятие, то благодаря эффекту такого спрея лицо находится в идеальном состоянии практически сутки.

— С какими ощущениями подходите к юбилейной дате?

— Я сейчас подхожу к очень интересному и классному возрасту. С одной стороны — уже 50, а с другой — всего 50. Внутри я себя ощущаю лет на 30 максимум. Я люблю жизнь и умею мечтать, а уметь мечтать — удел молодых. Мне кажется, каждый рождается с определенным возрастом внутри себя. Я знаю молодых людей, которые очень мудры, как будто им за 60. И наоборот. У меня лично энергии, идей, желания жить, удивлять поклонников, делать и пробовать что-то новое, зажигать и хайповать хоть отбавляй. Но при этом уже есть колоссальный жизненный опыт, мудрость, рассудительность. Осталось только выстроить правильный баланс всего этого и сделать уверенный шаг в следующее десятилетие.

— Вы уже созрели для внуков? Или же пока об этом даже не задумываетесь?

— Задумываюсь. Мы с папой очень хотим внуков, и желательно чем больше, тем лучше. Я чувствую в себе силы прогрессивной классной бабушки, которая легко может справиться как минимум с пятью внуками. Недаром у меня первое образование педагогическое. Я люблю эксперименты, а детям все это очень интересно. И я уверена, что мы с ними обязательно откроем новую галактику. И я обязательно научу их мечтать.

— Кстати, вы часто говорите о том, что нужно уметь мечтать…

— Уверена, что жить без мечты невозможно. Если человек перестает мечтать, то его жизнь теряет смысл. Я по жизни мечтатель. Но умею превращать свои мечты в цели и достигать их. Даже самые невероятные мечты всегда становятся реальностью. Главное — очень сильно в них верить и верить в себя, что ты можешь эти мечты реализовать. И обязательно прилагать хотя бы минимальные усилия. Реализовать мечты, сидя на диване, не получится, для этого нужно работать. Каждый человек самостоятельно создает вокруг себя сказку. Мечтать, верить в исполнение желаний и менять свою жизнь никогда не поздно.

— В прошлом году вы отметили еще одну важную юбилейную дату — 30 лет свадьбы. Когда вы выходили замуж, вашу судьбу предрешили родители, вы будете продолжать традицию? Как вы относитесь к ранним бракам? Насколько важно, чтобы ваша невестка была строго кореянкой и придерживалась национальных традиций?

— Мне, безусловно, очень бы хотелось, чтобы невестка была кореянкой. Для того чтобы она продолжала фамилию Цой, наш род, чтобы мы ценили и сохраняли культурное наследие, язык, традиции. Хотя сейчас очень сложно говорить, что правильнее, потому что мир ассимилируется постоянно, размываются границы общения. Сегодня все в интернете, а там можно найти людей совершенно разных национальностей и культур. Как очень плохих, так и очень хороших. Например, мои племянники женаты на русских девушках. И я могу сказать, что эти девочки по своему отношению к мужу, к семье мужа могут дать фору любой кореянке. Я на них смотрю и диву даюсь. Они придерживаются наших традиций, великолепно освоили корейскую кухню. Конечно, и свои традиции тоже берегут, и мы их чтим и бережем. Это очень красивая история в этих семьях. Я порой смотрю и думаю, может, и неважно, если избранницей сына станет не кореянка. Главное, чтобы она его любила, а он ее, чтобы они друг за друга были стеной. Хотелось бы, чтобы они, прежде всего, были ответственны друг перед другом, поскольку они уже связаны одной судьбой.

Фото: Предоставлено пресс-службой Аниты Цой

— Вы много раз в интервью рассказывали, что у вас были сложные семейные моменты: ссорились, расходились...

— Мне кажется, что это нормальная история, когда в семье происходят какие-то коллапсы. Два разных человека начинают жить под одной крышей, они должны друг к другу привыкнуть. Тем более, чем старше человек, тем он сложнее привыкает. Мой муж был старше меня, когда мы поженились. Был закоренелым холостяком в свои 33 года. Мне было всего 19, и меня, конечно, тянуло на юношеские развлечения. Он же смотрел на жизнь более зрелыми глазами. Его многое раздражало во мне, несмотря на то что он меня очень любил, сам сосватал по-корейски и забрал (смеется). Но были сложные моменты, долго притирались. Самое главное, что мы оба хотели построить нашу семью. Понимали наши «плюсы» и «минусы». Старались всячески найти возможность помириться, простить друг друга. Самое сложное в семье — простить. Особенно если действительно были задеты наши человеческие принципы. Вот, например, вопрос ревности — это вопрос вообще колоссальнейший. Мне кажется, что 90 процентов разногласий в семье случаются из-за нее. Причем ревности неоправданной. Были разные ситуации, например, когда я строила глазки специально, потому что мне казалось, что если он меня ревнует, то любит. Но были ситуации, когда я сильно поправилась и моя полнота наводила меня на мысли, что он уже посматривает на других женщин. Мы очень часто додумываем, придумываем себе такие истории, которых нет на самом деле. Мужчина может долго терпеть это и в какой-то момент скажет: «Хорошо, ты таким меня нарисовала, таким и буду» — и уйдет налево. К счастью, мне хватило ума вовремя остановиться в своих приступах необоснованной ревности и не доводить ситуацию до критической точки. Еще я помню, был один момент, когда сыну было три года. Мы громко ссорились, он прибежал к нам, взял нас за руки и громко заплакал. И мы с тех пор решили, что выясняем теперь отношения вне дома. Тогда мы жили в маленькой квартире. Помню, был период, когда мы выходили на улицу и там устраивали разборки. Потом наступила зима, выходить не хотелось, и мы просто перестали ссориться. И ни разу не нарушили обещания при сыне никогда не ругаться.

— Вы всегда смело экспериментируете с имиджем и внешностью. Больше года назад вдруг сделали короткую модную стрижку. Как решились на это?

— Я очень чутко чувствую время и модные тенденции. Моя стрижка — отражение главенствующего сейчас стиля 80-х и 90-х. Эта мода не только в музыке, но и на моей голове (смеется). Обычно, когда наступает простой в экономике, еще в каких-то отраслях жизни, как сейчас, это означает, что нас ожидает зарождение какой-то новой революционной вехи. И моя прическа стала ее предвестником. На самом деле я давно мечтала подстричься коротко. Да, длинные волосы мне всегда нравились, я себя чувствовала с ними королевой. Но в какой-то момент я устала от них. Каждый день тратила по 2–3 часа на мытье и укладку. А сейчас на это уходит всего десять минут. Есть разница? Еще я почувствовала, что мне самой нужно энергетическое обновление, и лучший способ для этого — отрезать волосы. Мы все знаем, что к волосам пристает вся негативная энергия, как бы ты ни ухаживал за ними, информация, накопленная за годы, все равно остается. Решение постричься приняла легко и окончательно, не задумываясь. Пришла в салон и сказала: «Режьте!». И как только я их остригла — переродилась заново.

— Вы кажетесь очень волевой и «непробиваемой» женщиной. А есть ли что-то, что может вас по-настоящему обидеть или вывести из себя?

— Вы не поверите, но мне как раз обидно, когда меня называют «непробиваемой женщиной». Я очень чуткая и нежная. Конечно, волю никто не отменял, без нее невозможно двигаться вперед. Я очень ценю порядочность, доброту. Отзывчива на любовь и добро. Меня восхищают люди, которые могут совершать большие и красивые поступки. Обидеть и вывести из себя сегодня меня гораздо сложнее, чем было несколько лет назад. И я активно над этим работаю. Раньше вывести меня из себя было довольно легко — я человек вспыльчивый и взрывной. Но я учусь контролировать ситуацию и делаю в этом плане существенные успехи. Что касается обиды, то это в принципе не мое. Я просто делаю выводы и ставлю галочки (смеется), возможно, это еще хуже, чем обида. А на обиженных, как известно, воду возят. А вот чего я действительно не терплю, так это несправедливости в любом ее проявлении. У меня очень высокий порог справедливости. И если с кем-то поступают незаслуженно, даже в самых мельчайших историях, я не могу это пропустить мимо себя. Все остальное можно пережить.

— Анита, мы знаем, что в честь своего дня рождения вы приготовили для поклонников новое шоу.

— Юбилейное шоу мы готовили больше года. Оно рождалось в очень непростое время, в условиях мировой пандемии. Приходилось подстраиваться под новые обстоятельства, менять что-то на ходу… Из-за пандемии мы перенесли дату встречи со зрителем в Кремле на 1 октября 2021 года. Я оптимист, и раздавленные клопы для меня всегда пахнут французскими духами. Вместе с командой мы нашли выход и из этой ситуации. И наша встреча обязательно состоится! Зрители увидят праздничную программу по телевизору! Я обещала, что свой юбилей, мои 50 лет мы проведем вместе обязательно.

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