Москвичи и жители Камчатки в одной упряжке

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Москвич и шоумен Валерий Закутский стал одним из организаторов и ведущих камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия-2021». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как москвича занесло на другой конец страны.

— Валерий, вы уже восемь лет участвуете в организации гонки. А как было в первый раз?

— В 2010 году удалось поучаствовать в организации международных соревнований по биатлону. Тогда на Камчатке выступали лучшие атлеты мира, а мы, в свою очередь, создавали для них и для зрителей масштабную развлекательную программу. Когда вся эта история закончилась, я понял, что теперь мне будет сложно жить без Камчатки. Мы с командой влюбились в этот край. А восемь лет назад, посмотрев на наши предыдущие заслуги, предложили провести самый маленький, третий этап «Берингии» — «Финиш». А теперь наша команда полностью продумывает все элементы шоу гонки, начиная с «Пролога» и заканчивая награждением.

— Вы — москвич, для Камчатки чужой. Как вас принимают местные?

— У меня и моей команды никогда не было никаких проблем из-за этого. Наоборот, здешние жители всегда благодарят нас за организационную работу. Ведь «Берингия» уже превратилась в международную гонку, в праздник для людей.

— Есть какая-то схема проведения, заранее отработанная?

— Нет, каждый год мы пишем оригинальный сценарий. В гонке участвуют не только камчадалы, но и жители других городов и даже стран. Поэтому мы должны делать шоу-программу все лучше и лучше. Перенимаем опыт зарубежных коллег — например, я летал в Турин и Ванкувер на Олимпийские игры, чтобы посмотреть, как там все организовано.

— Как думаете, москвичам будет интересно смотреть гонку?

— Конечно! Это единственная в России гонка подобных масштабов. И тем, кто ни разу не был на Камчатке, будет интересно и посмотреть ее, и посетить полу остров. Это удивительный край.

ИСТОРИЯ

Впервые гонки на собачьих упряжках «Берингия» организованы на Камчатке в 1990 году при поддержке Всесоюзного фонда народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Ежегодно мероприятие становится все масштабнее и разнообразнее. Например, в 2018 году гонка была включена в Книгу рекордов России за самую протяженную трассу длиной в 2100 километров.

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