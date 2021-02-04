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«Хочу эмоций и быть молодым»: актер Михаил Тройник о своих желаниях, наблюдении за людьми и неконфликтности
Актер Михаил Тройник / Фото: Татьяна Полосина

«Хочу эмоций и быть молодым»: актер Михаил Тройник о своих желаниях, наблюдении за людьми и неконфликтности

Татьяна Еременко

Интервью

На большой экран выходит российская комедия «Стендап под прикрытием», одну из ролей в которой сыграл Михаил Тройник. Накануне актер откровенно рассказал«Вечерке» о своих переживаниях, ностальгии по родному городу и поиску себя.

— Михаил, недавно на экраны вышел фильм «День города» с вашим участием. Действие в картине происходит в небольшом городке Любякино. Вы родились в Рыбинске. Испытываете к нему тепло?

— Конечно, Рыбинск — это моя семья. С ним связано понятие Родины, как бы пафосно это ни звучало. Это место, откуда я родом, что-то безоценочное, что не обсуждается.

— Каким вы его запомнили?

— В моей юности Рыбинск был менее отреконструированным, чем теперь, было больше диссонансов. С одной стороны, красивая старая архитектура — здание Хлебной биржи в стиле модерн — сейчас это музей, с другой — еще больше разрухи. Я запомнил его как немногодепрессивный промышленный город со множеством заводов, в котором при этом есть и природа.

— Актерство помогает вам открывать в себе новые стороны?

— Если это работа, которой ты горишь, которая получается, то ты можешь открыть в себе то, чего раньше не знал, не замечал или забыл.

— А профессиональная деформация есть?

— Можно сказать и так. Я стал более наблюдательным. Иногда это круто, но порой делаешь это даже нехотя. Есть такая циничная актерская тема, когда ты постоянно наблюдаешь за собой. У тебя горе или радость, а ты анализируешь свои ре- акции, запоминаешь, как отлично от обычной жизни их проявил.

— Наблюдаете только за собой или еще и за другими?

— Конечно, я наблюдаю за людьми. Даже когда просто еду в метро или сижу в кафе. Замечаю острую ситуацию и невольно вписываюсь в нее. Например, за столом пара выясняет отношения. И ты думаешь: кто победит, уйдет он сейчас, как тогда поступит она? Ждешь переломный момент. Это двойной процесс — с одной стороны, наблюдаешь за людьми, с другой — сразу примеряешь ситуацию на себя. Ведь все мы по-своему переживаем острые события. И порой удивляемся чужой реакции.

— Как решаете конфликты?

— Мне говорят, что я довольно мягкий человек. Но бывает всякое. Думаю, я из того типа людей, у которых негатив долго копится, а потом неожиданно и очень мощно выливается. Поэтому сейчас я учусь сразу выражать свои эмоции. Если мне что- то не нравится — прямо об этом говорю, стараюсь не держать.

— Как работает актер в театре? Там же нужно и изображать, и чувствовать. Как вы это делаете — от внешних движений к внутренним ощущениям или наоборот?

— Есть еще третий путь — через партнера, когда ты от него что-то берешь. Тогда, если вы настроены друг на друга, ты перестаешь задумываться, как выглядишь со стороны, и начинаешь тонуть в другом человеке. Это самое крутое ощущение, которое только может быть — партнерство. Когда оно есть, просыпается то, чего ты даже сам от себя не ожидаешь, что тебя поражает. Мы привыкли думать, что в тех или иных событиях будем действовать по-определенному.

Но на самом деле никто не может предсказать, как поведет себя. И с партнером вы открываете это друг в друге, узнаете что-то новое. Но и так, как вы говорите, тоже бывает — можно идти и от внешнего, и от внутреннего. Например, ты как-то физически себя раскачиваешь, и эмоция словно сама приходит. Ил наоборот — отталкиваешься от каких-то своих воспоминаний.

— Как вы настраиваетесь?

— У меня это часто через музыку происходит. Слушаю трек, который связан с определенными событиями из жизни, и вспоминаю их. Мне нравится разгоняться с нуля, хоть это не всегда возможно, иногда сразу нужен результат, и на раскачку нет времени. Мне ближе постепенный процесс.

— А каким образом ищете и слушаете музыку — один трек на повторе, новые альбомы, выбираете по исполнителям?

— Ко мне музыка всегда случайно приходит — слышу у знакомых или на улице, просто чувствую, что трек зацепил, понравился. Это не зависит от жанров или направлений.

«Хочу эмоций и быть молодым»: актер Михаил Тройник о своих желаниях, наблюдении за людьми и неконфликтностиФото: Татьяна Полосина

— У вас есть люди, которые всегда готовы поддержать любой разговор?

— Да, есть. И в последнее время их становится все больше. Я словно выхожу из какой-то скорлупы. Раньше вообще очень мало с кем говорил. Сейчас же у меня происходит процесс социализации. Мне стало как-то легче общаться.

— О чем вы сейчас чаще всего задумываетесь?

— Меня интересует, что такое молодость, что отличает молодого человека от зрелого. Молод ли я? Как мне себя вести в соответствии с этим? Другая тема, которая мне интересна, если говорить о глобальных концепциях, — это восточные идеи, связанные с инь-ян. Условно говоря, как взаимодействует нечто непонятное и необузданное с четко построенным и упорядоченным и как балансировать на границе между ними. Ведь говорят, что святость на границе. Но понятно, что туда не попасть.

— Что вам ближе из этих состояний?

— Раньше у меня был период, когда я отрицал все математическое и формальное. Мне казалось — это скучно, неживое, в этом есть некое тиранство. Но сейчас понимаю, что был не прав. Мне интересно изучать, как все это может сочетаться.

— Чего вам сейчас хочется? Вы загадываете желания?

— Я стал осторожнее с желаниями. Стараюсь прислушиваться к себе, что я по-настоящему хочу — пусть лучше это будет что-то небольшое, но ненадуманное. Например, хочу стакан сока, а не машину или квартиру. В целом я сейчас работаю над тем, чтобы лучше чувствовать себя, понимать, что действительно нужно. Конечно, не всегда удается. Но теперь я стараюсь формулировать желания про настоящее, а не про будущее.

ДОСЬЕ

Михаил Тройник — актер театра и кино. Родился 24 марта 1988 года. Окончил Школу-студию МХАТ, курс Константина Райкина. В его фильмографии более 30 работ. Снимался в сериалах «Чики», «Иванько», «Филфак», в фильмах «Хандра», «Верность», «Настоящее будущее» и других. Играет в театре «Гоголь-центр», постановках Театра Наций и других театров.

Мог работать на автозаводе

Получив на ЕГЭ по математике 90 баллов, Михаил поступил в МГТУ имени М. Э. Баумана. Там он проучился четыре курса, изучал «Многоцелевые колесные машины». Сменить профессию Тройник решил после посещения компании «АвтоВАЗ». Сам завод его впечатлил, а вот перспектива всю жизнь заниматься рутинной работой — не очень.

Саморазвитие

Михаил свободно говорит на английском и довольно хорошо знает французский язык. Много читает как по работе, так и для себя: художественную литературу, биографии, книги по саморазвитию. Например, недавно его впечатлил «Дневник» Витольда Гомбровича.

Юмор со студенчества

Во время учебы в Бауманке Михаил Тройник играл за команду КВН. Коллектив даже ездил выступать в Сочи. Однако особых успехов ребятам достичь не удалось. Молодой человек решил взглянуть на это с профессиональной и серьезной стороны. И теперь в его фильмографии много комедийных ролей.

Кошки против собак

В сложном выборе между бесконечно верными и добродушными собаками и своевольными и независимыми кошками Михаил Тройник отдаст предпочтение первым. Говорит, что кошек он не вполне понимает.

Райкин вдохновил

Во время обучения в университете Михаил занимался в театральной студии «Голос». А после посещения спектакля с участием Константина Райкина в «Сатириконе» всерьез заинтересовался театром и записался на подготовительные курсы для абитуриентов в Театральный институт имени Бориса Щукина.

Любитель французского кино

Из мирового кинематографа актер особенно любит фильмы французской новой волны, режиссеров Франсуа Трюффо, Жана-Люка Годара и других. В числе любимых называет и произведения отечественных киномастеров, например фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев», а также «Большую руду» Василия Ордынского.

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