Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

20 января Дагестан отметил 100-летие со дня образования республики. Праздничный календарь расписан на весь юбилейный год, не окажется в стороне и Москва. «Вечерка» побеседовала с Постоянным представителем Республики Дагестан при Президенте РФ Джамаладином Гасановым о сотрудничестве двух регионов.

— Сто лет назад народы Дагестана объединились в единое государственное образование. Указом временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Сергея Меликова 2021 год объявлен годом празднования столетия со дня образования ДАССР, — сразу вводит в курс дела Джамаладин Набиевич. — В январе в Махачкале, Буйнакске и других городах республики прошли мероприятия, посвященные этой дате. Было много телеграмм.

Поздравил республику с юбилеем и президент России Владимир Путин, подчеркнув значимость события, уважение и любовь к дагестанскому народу. В ближайшее время запланированы Дни Республики Дагестан в Совете Федерации и Госдуме.

— Джамаладин Набиевич, что, по-вашему, является визитной карточкой республики? Какой он, Дагестан?

—Это уникальный регион — самый большой и самый многонациональный среди республик Северного Кавказа: здесь живут представители более 120 наций и народностей с самостоятельными языками и диалектами, культурой и богатыми традициями. Дагестан называют страной гор и горой языков. Это республика древней культуры, известная всему миру как самый гостеприимный край.

— Как сейчас развиваются связи между Москвой и Дагестаном?

— Еще в 2014 году было заключено соглашение между Республикой Дагестан и правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Два региона также активно взаимодействуют в сфере образования, здравоохранения и туризма. В Москве проводятся Дни Республики Дагестан, а в Махачкале проходят Дни Москвы. Республика участвует во многих выставках-ярмарках и фестивалях в столице.

— Республика ощущает подъем внутреннего туризма, о котором говорят в последние годы?

— Да, туризм — наше перспективное направление, есть все условия для его развития. Одни пляжи Каспия чего стоят, купальный сезон там длится 150–200 дней в году! Когда из-за коронавируса многие россияне не смогли выехать за границу, с апреля по сентябрь 2020-го Дагестан посетили более полумиллиона человек. При этом республика может принимать до одного миллиона туристов в год. Этим грех не воспользоваться. Сейчас налаживаем прямые контакты между туротраслями Дагестана и Москвы, в этом году по поручению главы республики будет создан в столице туристский центр «Визит Дагестан». В Дагестане есть на что посмотреть. Туристов привлекут более 6 тысяч памятников истории, культуры и архитектуры, из них 173 — федерального значения. Город Дербент — один из самых древних городов России. Там сохранились памятники мирового значения: крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть и другие.

Большой интерес представляет для туристов Сулакский каньон — самый глубокий в мире. Есть и другие памятники природы — бархан Сары-Кум, гора ПушкинТау, Карадахская теснина, Самурский лес, Хучнинский водопад, гора Базардюзю.

Сохранились населенные пункты, где занимаются старинными ремеслами и промыслами. Селение Кубачи — центр оружейников и ювелиров. В Балхаре и Сулевкенте можно любоваться изделиями из керамики, в табасаранских селениях ткут ковры, в Рахате изготавливают бурки. Круглый год работают санатории и курорты на базе природных минеральных источников и лечебных грязей.

— Есть ли в Москве площадки, где желающие могут познакомиться с традициями и достижениями региона?

— Много мероприятий, посвященных культурно-художественному наследию региона, проводит Московский центр культуры «Дагестан», работают курсы, где преподают национальные языки, историю и культуру народов Дагестана. Действует Общественный совет Постпредства РД. Есть около 10 дагестанских общественных организаций.

— Сейчас многие спорят, вернется ли один из сильнейших бойцов в истории смешанных единоборств, первый чемпион UFC из России, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов в большой спорт или нет. Что вы думаете?

— Да, разговоров по поводу возвращения Хабиба много, и нам бы хотелось этого. У него много болельщиков и фанатов по всему миру, и их можно понять. Когда из большого спорта уходит кумир, это грустно и тяжело осознавать, но я думаю, что Хабиб все-таки завершил свою карьеру и уже не вернется. Да, мечтой его отца был рекорд 30:0 (сейчас 29:0), но жизнь вносит свои коррективы в наши планы.

Хабиб заявил, что без отца не видит смысла продолжать выступать и дал слово матери, что заканчивает спортивную карьеру. Я тоже являюсь болельщиком смешанных единоборств, следил за его карьерой, и тоже хотелось бы, чтобы он вернулся, но это его решение, и мы должны относиться к этому с уважением. В Махачкале недавно построили школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, еще одна спортивная база скоро откроется в родном для Хабиба Цумадинском районе.

— Поделитесь секретами кавказского долголетия?

— Думаю, секретов особых нет. Большую роль играет генетический фактор, а в остальном это здоровый образ жизни и активная деятельность.

— Ваш топ-5 фильмов и блюд, которые обязательно надо увидеть и попробовать на вкус, чтобы лучше узнать и влюбиться в Дагестан?

— В основном фильмы о регионе снимали еще в 70–80-е годы прошлого столетия, я бы отметил «Горянку», «Сказание о храбром Хочбаре», снятые по мотивам одноименных поэм Расула Гамзатова, а также «Чегери», «Ожерелье для моей Серминаз», «Тучи покидают небо» Ахмедхана Абу-Бакара. Сейчас ждем выход художественного фильма «Имам Шамиль. Ахульго» кинокомпании «Дагестан». А из национальных блюд, которые нужно попробовать, это хинкал, популярный почти у всех народов республики, курзе и чуду (разновидность пельменей и лепешки — «ВМ»).

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