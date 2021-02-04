Что нам стоит дом испечь: Кулинары из разных стран сохраняют вкусные традиции

Анастасия Евдокимова в НИИ хлебопекарной промышленности / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

До 11 февраля в столице продолжается 14-й Международный гастрономический молодежный фестиваль «Возрождаем традиции». Его участники представили на суд жюри праздничные пряники и выпечку. Многие из них взяли за основу старинные рецепты.

В НИИ хлебопекарной промышленности, где организаторы фестиваля устроили дегустацию блюд конкурсантов, в воздухе смешиваются ароматы корицы, имбиря и меда. Сюда в течение нескольких дней учащиеся колледжей, вузов и школ привозили свои кулинарные шедевры. Выбирать самые-самые из них доверили лучшим хлебопекам, шеф-поварам и кондитерам столицы.

— Пряник должен быть пряным и сладким, так как делается на меду. Если в изделии чувствуются сода, разрыхлитель или сахар, это уже не пряник, — категоричен шеф-повар Леонид Рыжиков.

Конкурсные пряники даже резать было жалко: настолько они хороши! Жюри с интересом разглядывало пряничные домики всех размеров и форм, кокошники и глазированные козули, больше напоминавшие произведения декоративно-прикладного искусства, чем выпечку.

— Вся эта красота — западный тренд, — поясняет старший научный сотрудник НИИ хлебопекарной промышленности Алла Борисова. — На Руси испокон веков главным считался вкус продукта. Поэтому традиционные пряники, возможно, не такие красивыено их вкус знаком каждому, кто вырос в СССР — преемнике кулинарных традиций царской России.

Русский пряник, по словам технолога, должен быть мягким и ароматным. Но у молодых кондитеров сегодня в моде западные имбирные пряники, которые по вкусу напоминают песочное печенье. Впрочем, некоторые участники используют традиционные рецепты как базу для смелых экспериментов. Так, воспитанники сербской воскресной школы любую русскую выпечку сдабривают национальным колоритом.

— Вместо сладких куличей они готовят ковржаняк — пирог с сыром и яйцом, — приводит пример гендиректор Центра возрождения традиций Анна Карпинович.

По словам директора НИИ хлебопекарной промышленности Марины Костюченко, не все зарубежные участники смогли представить свои работы на дегустацию из-за пандемии, поэтому для конкурса в этом году была придумана альтернативная номинация — «#Видеорождество» — презентация сервированного рождественского стола в традициях своего региона.

ФАКТ

На Руси было два вида пряников: сырцовые и заварные. Первые получали традиционным замешиванием густого теста с использованием сиропа. Для заварных мед нагревали до 90 °С, а затем выливали в мучную смесь, заваривая ее. Любимые с детства мятные пряники приготовлены именно так.

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