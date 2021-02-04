Алкоголь и соцсети: астролог рассказала о зависимостях знаков зодиака

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

У каждого знака зодиака есть своя зависимость от определенных пагубных привычек. Такое мнение выразила астролог Анна Зорина. Она подчеркнула, что это может объясняться положением небесных светил при рождении.

Овны

Часто представители этого огненного знака «перегорают». Как в эмоциональном, так и в физическом плане. Овны не умеют правильно рассчитывать свои силы, выкладываются по полной и на финише чувствуют резкий упадок сил. Чтобы справиться с напряжением, у них есть два пути: железные нервы и постоянная подпитка. Поэтому Овны склонны к алкогольной зависимости. Также они не могут жить без кофе. Свою жажду внутренней свободы выражают в походах, ярких концертах и путешествиях.

Тельцы

Тельцы считаются очень тактильными, поэтому им необходимо постоянно присутствие кого-то рядом. Они получают удовольствие от вкусной еды и развлечений, иногда бывают зависимы от азартных игр, соревнований, где требуется доказать свою правоту. Также Тельцы часто могут без задней мысли заключать пари.

Близнецы

Эти представители стихии Воздуха буквально живут в соцсетях. Все потому, что их двойственность и общительная натура требуют знать все обо всем. У Близнецов много гаджетов, они никогда не отключают уведомления и моментально отвечают в мессенджерах. Таким образом, мимо многих из них проходит реальная жизнь.

Раки

Раки боятся одиночества или расставания с любимым человеком. В какой-то степени водный знак зависит от партнеров. Также Раки зависят от своих жизненных принципов. Иногда они расстаются с возлюбленными или друзьями из-за нежелания поступиться собственными принципами. Боль утраты и расставания Раки заглушают алкоголем. Самое печальное, что все пагубные привычки они приобретают легко, а вот расстаются с таковыми весьма тяжело.

Львы

Представители этого знака зодиака зависят от чужого мнения, из-за чего часто испытывают проблемы в жизни. Они всегда хотят быть лучшими в глазах других, а еще Львы не умеют разумно тратить деньги. Они настоящие шопоголики и любители развлечений. Многим из них свойственно злоупотребление алкоголем или сигаретами.

Девы

Одни Девы могут страдать от переедания, другие — от курения, третьи — подвержены сомнениям в правильности сделанного выбора. Девы четко понимают, какой должна быть их жизнь, а любое достижение становится личной ценностью. Страх потерять что-то из своих вещей — основная проблема Дев, которые к тому же сильно зависимы от порядка.

Весы

Весы могут быть зависимы от алкоголя и табака, но истинная зависимость — их возлюбленные. Это может касаться всех аспектов любви — от нежных чувств к избраннику до плотских отношений. При этом изменять ради поиска более подходящего партнера им несвойственно, поскольку они однолюбы.

Скорпионы

Скорпионы терпеть не могут, когда их кто-то контролирует, дает им советы или указания. Также эти представители водной стихии могут иметь зависимость от спиртного, которую они при этом легко подавляют. Кроме того, Скорпионы тщательно выбирают для себя избранника, с которым им будет приятно проводить время в будущем.

Стрельцы

Стрельцы часто бывают зависимы от собственных амбиций, им нужно постоянно с кем-то соревноваться. Они азартны, стремятся доказать что-то другим и самим себе, обожают хорошо зарабатывать и копить деньги. С усталостью они борются при помощи алкоголя.

Козероги

У Козерогов не так много плохих привычек и зависимостей, потому что они подходят ко всему в своей жизни весьма серьезно. Но они жадны до славы, денег, положения в обществе, статуса в глазах других. Поэтому Козероги готовы на все, чтобы это сохранить.

Водолеи

Водолеи бывают часто зависимы от компьютерных игр и просиживания в Сети. Они терпеть не могут выходить из дома, часто живут в воображаемом мире. Тем не менее некоторые представители этого знака могут быть зависимы от адреналина и острых ощущений. Поэтому они занимаются экстремальными видами спорта и рискуют там, где не следовало бы.

Рыбы

Рыбы любят выпить и таким способом заглушают свои проблемы. Также они зависимы от чужого мнения, собственных завышенных ожиданий, стремления к роскошной жизни. Если Рыбы не могут добиться желаемого, у них наступает апатия и тяга к спиртному, пишет Пятый канал.

Читайте также: Астролог назвала даты рождения тех, кого ожидают денежные трудности в феврале