Астролог назвала даты рождения тех, кого ожидают денежные трудности в феврале

Василиса Володина посоветовала с оптимизмом смотреть на вещи / Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина рассказала, что в феврале финансовые трудности ожидают людей, которые родились в определенные даты. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

— Точный квадрат Урана и Сатурна весь февраль будет закручивать сильнейшие энергетические вихри. Чтобы удержать этого зверя на привязи, требуются сила и осторожность! — написала Володина.

Эксперт в первую очередь решила предупредить тех, кто хочет сберечь свои финансы.

— Очень рискуют те, кто найдет свою дату рождения в «карусели». Их Юпитер может пасть жертвой Сатурна и Урана, а вместе с ним — и денежные накопления, — пояснила астролог.

На своей странице в Instagram, Володина перечислила даты рождения людей, которых, по ее мнению, ожидают финансовые трудности в феврале.

Астролог уточнила, что в зависимости от положения Юпитера в личном гороскопе финансовые риски могут разниться.

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