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По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с индийским астрологом Алиной Ясмин рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться знакам зодиака в феврале 2021 года.

В феврале этого года Луна, которая отвечает за отношения с родными, находится в сильной позиции, поэтому для многих будут характерны всплески эмоций, желание ухаживать за близкими, им помогать. Луна — это женская энергия, а она может привлечь новые отношения, способные вырасти в брачный союз. А вот Сатурн может помешать стабильности.

Появится череда проблем, связанных с решением многих жизненно важных вопросов. Потребуются терпение и самоконтроль. Отнеситесь к этому по-философски: это кармическая проверка на прочность, которая закалит сильных, но подкосит слабых. Соберитесь с мыслями, будьте аккуратны в своих решениях.

Многие ситуации подвиснут, и придется отложить начало важных дел. Во-первых, из-за ретроградного Меркурия, который вернется в свое корректное положение только 21 февраля. Начинать новые дела бессмысленно — будут препятствия. И придется разобраться с вопросами из прошлого.

Во-вторых, пробуксовка будет из-за Марса в знаке Тельца. Работа будет идти медленнее, но более тщательно выполняться. Из-за Венеры, которая будет в Водолее аж до 25 февраля, могут случаться спонтанные покупки и совершенно бессмысленная трата денег. В том числе на ремонт внезапно поломавшейся техники или другие неожиданные поводы. Приберегите денежки, будьте рачительными.

Овен

Овна в феврале будут беспокоить работа, признание, возможность получить дополнительные доходы. Но ему будет очень не хватать планирования, самоорганизованности и должной активности. Отчего у Овна есть риск к унынию, его может терзать неудовлетворенность самим собой. Все происходящее в жизни Овен будет воспринимать очень эмоционально, что нехарактерно для этого знака с его сильным внутренним стержнем. В феврале Овен получит признание благодаря своему умению общаться и красиво говорить. Но даже в переговорах этому знаку необходимо все распланировать и подходить ко всему с «трезвым умом». Овен будет стремиться к улучшению своего дома, чтобы придать ему больше комфорта и уюта.

Телец

У Тельца хорошо сложатся рабочие коммуникации и убедительность перед коллегами в отстаивании своего мнения. Его хозяйственность и умение не страшиться любой работы вызовут уважение близких родственников, которые могут попросить его о помощи. Тельцу не стоит планировать поездки, они могут быть сложными, не принести пользы или желаемого отдыха, хотя желание уехать куда-нибудь — хоть близко, хоть далеко — будет для этого знака непреодолимым.

В феврале активность Тельца будет замечена окружающими, но на самом деле он только начнет набирать обороты. Телец может хорошо проявить себя на работе и в делах, которые зависят исключительно от его действий, этим нужно воспользоваться.

Близнецы

Близнецам при всей сложности доходов удастся что-то скопить и отложить. В целом месяц для них сложится неплохо, здоровье не подкачает, будет сопровождать удача. Единственное, что может стать для Близнецов неприятным фактором, это то, что они могут столкнуться с осуждением и старыми сплетнями, но их это не должно волновать. Могут прийти доходы от проделанной работы, но не совсем такие, на какие они рассчитывали. Но в целом им стоит доверять судьбе и не забывать, что все, что ни делается, — к лучшему. Эмоции могут их захватить, но как бы им ни было сложно, стоит подключить расчетливость ума и сухость восприятия. Не стоит слишком погружаться в работу, и нужно не забывать о том, что можно найти время и на отдых.

Рак

Рака потянет на собственный рост, значимость, развитие, и все его эмоции будут крутиться вокруг своей личности. Рак — знак домашний, но он с удовольствием передаст домашние дела своему партнеру, особенно если это уже проверенные отношения.

А если Рак еще одинок, то в его жизни могут появиться кармические связи, а такие отношения не проходят быстро и незаметно. У Рака может появиться халявная прибыль, которой также может содействовать его партнер. Если Рак будет проявлять активность, а не пятиться и лениться, то удача улыбнется ему в сфере денег и на работе.

Лев

Этот знак получит поддержку партнеров, его вдохновят, поймут и разделят с ним любые его идеи. Льву стоит бережно относиться к своему здоровью и не забывать о том, что старые болячки могут в любой момент напомнить о себе. Льву не стоит испытывать судьбу, только мудрость и советы тех знакомых, у кого хорошо работает интуиция, помогут ему избежать проблем и сложных ситуаций. Если Льву захочется поехать куда-нибудь, то самым лучшим местом для него будет то, где он сможет уединиться и эмоционально отдохнуть. Не стоит планировать поездки в крупные страны с консервативными взглядами и четко регламентируемыми порядками.

Дева

Деву могут ожидать романтические отношения, причем с тем, кого она давно знает. Если у Девы все налажено в семейной жизни, то ее будет увлекать творчество, которое она знает и умеет. Она также может заняться тайнами своих детей, пытаясь что-то выведать, хотя и скрытая жизнь ее ближайшего окружения может также заинтересовать ее любопытную натуру. Здесь главное не перегнуть палку, не сплетничать самой и не верить другим, иначе можно потерять друзей просто из-за недопонимания. У Девы сложатся все дела, если они связаны со сферой социальных услуг или здравоохранением, здесь она найдет взаимопонимание и отзывчивость. Единственное, на что Девам не стоит обращать внимание, — на их нерасторопность. Дева и сама может проявить заботу, и это качество в ней, без сомнения, оценят окружающие.

Весы

У Весов может быть много работы и мало времени на близких. Они также могут сменить работу и попробовать свое профессиональное развитие в другом направлении. Весы также могут решать вопросы с домашним уютом, могут реализовать какие-то старые планы, связанные с жильем. У Весов прекрасно получится найти общий язык с детьми, они сами могут потянуться к ним за поддержкой и советом. В феврале могут появиться мимолетные увлечения, но вряд ли это перерастет во что-то серьезное. Со здоровьем у этого знака все будет хорошо. Весам нужно лишь прислушиваться к интуиции и не лезть в сомнительные и авантюрные дела, это вряд ли пойдет им на пользу.

Скорпион

Скорпиону стоит проявить заботу о своем здоровье. Решения не должны быть слишком поспешными, опыт поможет этому знаку в том, чтобы выбрать правильный путь. В феврале у Скорпиона могут быть небольшие поездки, причем если и дальние, то ненадолго. Все удачи и неудачи Скорпиона будут зависеть от его настроя. В своем доме ему захочется каких-то изменений, это могут быть крупные покупки и приобретения, подчеркивающие статус и силу этого знака. В сексуальной сфере Скорпиона все зависит от него самого, а в феврале ему захочется стабильного партнера и того, кому можно доверять. Он будет настроен на поиск серьезных отношений и полного доверия.

Стрелец

Стрелец планирует бюджет и предпочитает тратить по минимуму, а откладывать по максимуму. У него много планов, связанных со сферой недвижимости, обучением и воспитанием детей, даже по организации себя самого. Его профессионализм напрямую зависит от его способностей, навыков и статуса. Стрелец сможет найти для своих способностей нужные связи и применение, для этого ему стоит больше общаться с ближним окружением, а не рассчитывать на новые связи. В дружбе Стрельцу повезет больше, чем в любви. Зато февраль откроет для Стрельца возможности для заработка, интересных авантюр. Ему следует помнить об осторожности и закрытости, а не выбалтывать свои планы всем подряд, поддаваясь эмоциям.

Козерог

Козерог удовлетворен своей внешностью и натурой, он надеется, что еще долго пробудет в имидже собственной уникальности. Он умеет найти общий язык с родными, потому что мысли излагает не спеша, уверенно и твердо. Его финансы приносят стабильный доход, и он горд тем, что хорошо поработал над этим исключительно сам. В феврале домашние дела и вопросы с недвижимостью могут увлечь внимание Козерога, он склонен влезть в кредиты, взять подработку или даже ипотеку. Зато Козерогу повезет в личной жизни, он не будет обделен вниманием партнеров, они начнут окружать его заботой и разными предложениями.

Водолей

Многословию Водолея нет конца, этот знак вообще умеет прекрасно «лить воду». Ну а в феврале умение много говорить и обещать даст ему возможность привлечь к себе внимание. Хоть на публику он может произвести впечатление, как король, но близкими людьми его житейская мудрость недооценена. Все потому, что Водолей не чувствует достаточной скорости в делах, то, что ему хочется сделать «здесь и сейчас», требует неопределенного количества времени. Для осуществления своих планов ему нужно больше времени и денег, а расходов у Водолея все больше и больше. Февраль не порадует его большой прибылью, расходы все равно будут превышать доходы. Водолею стоит помнить о том, что слишком много эмоциональных переживаний приводит к болезням, ему стоит находить время для спокойствия и медитаций.

Рыбы

Рыбы из-за старых обид на близких могут увязнуть в скандалах, им следует опираться на свою мудрость, а любые эмоции переводить в шутки и позитив. Для Рыб февраль благоприятное время, чтобы поехать куда-нибудь, так они смогут забыть любые обиды и подлечить старые болячки. У Рыб стабильный приход финансов, но без излишеств, и чтобы не спустить деньги на проблемы свои и своих родных, лучше запланировать путешествие. В личной жизни представителей этого знака ухажеры могут окружить заботой, но подобные знаки внимания не выльются во что-то долгое и серьезное, скорее, это желание мимолетного эмоционального удовлетворения.

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