Астролог назвала лучшие даты для новых начинаний в 2021 году

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Астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова назвала самые благоприятные даты для загадывания желаний, а также для новых начинаний в 2021 году.

— Они сами по себе благоприятны, и именно в эти даты я рекомендую вам загадывать сокровенные желания, делать карты желаний, самые важные события своей жизни запланировать и начать именно в эти даты, — рассказала астролог.

По расчетам Егоровой, в январе 17, 25, 26 и 27-е число. Астролог советует приложить больше усилий в эти числа, так как январь — первый месяц года, а значит, и начинания будут наиболее успешными.

— В феврале, к сожалению, нет мощных и сильных дат, в которые бы я рекомендовала начинать что-то новое или загадывать самое сокровенное. В марте удачными будут 16, 17 и 18-е число, в апреле — 14, 22 и 23-е обладают магической силой. В мае это 12, 13, 17 и 21-е число, — приводит слова Егоровой 5-tv.ru.

Со слов астролога, не стоит тратить усилия и время на новые проекты в июне и октябре из-за низкой благоприятности этих месяцев. Зато непременно следует обратиться к Вселенной 14 и 18 июля, а также 12, 13 и 14 августа.

В сентябре волшебными днями станут 10, 12, 13 и 18-е число. В ноябре ожидается три сильных дня: 6, 8 и 9-е число. Декабрь окажется богат на благоприятные числа. Согласно прогнозам Егоровой 5, 7, 14, 15 и 16 декабря стоит привлекать удачу и загадывать сокровенные желания.

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