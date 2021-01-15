Рунический провидец составил гороскоп для всех знаков зодиака на следующую неделю

Тем, у кого в гороскопе положительные аспекты в доме финансов, этот период принесет выгоду и отличные дивиденды / Фото: pixabay.com

Рунический гороскоп считается точнее при предсказании грядущих событий, чем астрологический. Рунический провидец Игорь Вечерский составил гороскоп на неделю с 18 по 24 января.

Овен

Вуньо, турисаз и соулу обещают, что на этой неделе многие желания и планы смогут воплотиться в жизнь. Но также есть риск возникновения некоторых сложностей и противодействий, которые не смогут сильно помешать.

Телец

Хагалаз, наутиз и ингуз говорят о том, что следует следить за своими эмоциями, а также контролировать свои действия. Некоторые решения могут привести не к тому пути.

Близнецы

Перто перевернутая, тейваз и уруз обещают большое количество возможностей, которые тем не менее не могут быть реализованы сразу. Но правильно приложенные усилия обеспечат успех в будущем.

Рак

Эйваз, райдо перевернутая и перевернутая ансуз показывают, что на этой неделе могут произойти конфликтные ситуации. Еще не пришло время начинать что-то новое и стоит сосредоточиться на уже идущих процессах.

Лев

Райдо, иса, кено говорят о том, что стоит получать побольше новой информации и по возможности отправиться в небольшое путешествие. Вероятно, будущий путь связан как раз с перемещением.

Дева

Ансуз, перто и эйваз говорят о том, что стоит обратить внимание на новую информацию, так как она может принести перемены в вашу жизнь. Но стоит аккуратно относиться к новым возможностям и не бросаться на перспективы сломя голову.

Весы

Эйваз, перто и альгиз советуют сконцентрироваться на своих потенциально уязвимых местах. Следует улучшить свое текущее положение, а не пытаться прийти к переменам.

Скорпион

Эваз, ингуз и уруз обещают большое количество энергии и новые интересные знакомства. Появится возможность достичь успехов, которые принесут положительные плоды в будущем.

Стрелец

Йера, хагалаз и райдо обещают непредсказуемые события в рабочей сфере. Возможно, при прикладывании определенных успехов, они могут принести некоторые успехи.

Козерог

Перевернутая эваз, манназ и перто говорят о том, что стоит найти себе знакомства, которые будут подходить для вашего уровня интеллекта. Это вполне возможно сделать на данном этапе.

Водолей

Кено, отал перевернутая и наутиз говорят о том, что построенные планы могут подвергнуться некоторым сложностям. Следует уделить внимание взаимосвязи личных отношений и общих дел.

Рыбы

Тейваз, дагаз и феху говорят, что на этой неделе можно попробовать достичь финансовых успехов, а также построить планы относительно добычи материальных ресурсов в дальнейшем.

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