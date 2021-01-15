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Рунический провидец составил гороскоп для всех знаков зодиака на следующую неделю
Тем, у кого в гороскопе положительные аспекты в доме финансов, этот период принесет выгоду и отличные дивиденды / Фото: pixabay.com

Рунический провидец составил гороскоп для всех знаков зодиака на следующую неделю

Никита Абрамов

Общество

Рунический гороскоп считается точнее при предсказании грядущих событий, чем астрологический. Рунический провидец Игорь Вечерский составил гороскоп на неделю с 18 по 24 января.

Овен

Вуньо, турисаз и соулу обещают, что на этой неделе многие желания и планы смогут воплотиться в жизнь. Но также есть риск возникновения некоторых сложностей и противодействий, которые не смогут сильно помешать.

Телец

Хагалаз, наутиз и ингуз говорят о том, что следует следить за своими эмоциями, а также контролировать свои действия. Некоторые решения могут привести не к тому пути.

Близнецы

Перто перевернутая, тейваз и уруз обещают большое количество возможностей, которые тем не менее не могут быть реализованы сразу. Но правильно приложенные усилия обеспечат успех в будущем.

Рак

Эйваз, райдо перевернутая и перевернутая ансуз показывают, что на этой неделе могут произойти конфликтные ситуации. Еще не пришло время начинать что-то новое и стоит сосредоточиться на уже идущих процессах.

Лев

Райдо, иса, кено говорят о том, что стоит получать побольше новой информации и по возможности отправиться в небольшое путешествие. Вероятно, будущий путь связан как раз с перемещением.

Дева

Ансуз, перто и эйваз говорят о том, что стоит обратить внимание на новую информацию, так как она может принести перемены в вашу жизнь. Но стоит аккуратно относиться к новым возможностям и не бросаться на перспективы сломя голову.

Весы

Эйваз, перто и альгиз советуют сконцентрироваться на своих потенциально уязвимых местах. Следует улучшить свое текущее положение, а не пытаться прийти к переменам.

Скорпион

Эваз, ингуз и уруз обещают большое количество энергии и новые интересные знакомства. Появится возможность достичь успехов, которые принесут положительные плоды в будущем.

Стрелец

Йера, хагалаз и райдо обещают непредсказуемые события в рабочей сфере. Возможно, при прикладывании определенных успехов, они могут принести некоторые успехи.

Козерог

Перевернутая эваз, манназ и перто говорят о том, что стоит найти себе знакомства, которые будут подходить для вашего уровня интеллекта. Это вполне возможно сделать на данном этапе.

Водолей

Кено, отал перевернутая и наутиз говорят о том, что построенные планы могут подвергнуться некоторым сложностям. Следует уделить внимание взаимосвязи личных отношений и общих дел.

Рыбы

Тейваз, дагаз и феху говорят, что на этой неделе можно попробовать достичь финансовых успехов, а также построить планы относительно добычи материальных ресурсов в дальнейшем.

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