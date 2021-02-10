Продюсер Илья Стюарт: Смотрю все — от легкомысленных комедий до экспериментального кино

Продюсер Илья Стюарт / Фото: Из личного архива Ильи Стюарта

В кинопрокат вышла картина «Родные» режиссера Ильи Аксенова, сценаристов Жоры Крыжовникова и Алексея Казакова. Об авторских комедиях «Вечерка» побеседовала с продюсером фильма Ильей Стюартом.

Фильмы, в которых участвует в качестве продюсера Илья Стюарт, основатель кинокомпании Hype Film, гремят на фестивалях и привлекают зрительский интерес. «Спутник», «Уроки фарси», «Лето» — лишь часть картин, которые появились при его участии. Наш разговор начался с вопроса о премьере — картине «Родные».

— Илья, героев фильма ждет долгая дорога на Грушинский музыкальный фестиваль. Роуд-муви сейчас востребованный жанр в России?

— Наша комедия скорее про вечно актуальную тему поколенческого конфликта — отношений отца и сына. По сюжету современная семья во главе с героем Сергея Бурунова отправляется в путешествие по России, во время которого каждый из участников находит еще и... себя. У нашего фильма есть душа, абсолютно понятная и доступная российскому зрителю. И я думаю, после просмотра любому наверняка захочется позвонить своим родным — кино никого не оставит равнодушным.

— Фильм заявлен в двух жанрах: комедия и драма. Сценаристы, работавшие над проектом, — это Жора Крыжовников и Алексей Казаков, которых зритель знает по фильмам «Горько!» и «Самый лучший день». Почему выбор пал на их текст?

— Я считаю, что это талантливейшие авторы и новаторы в жанре комедии с элементами драмы, который они давно могут называть «своим» и в котором уже сделали себе имя. Для меня большая радость поучаствовать в реализации их замысла, помочь донести его до широкого зрителя. Сценарии Жоры и Алексея наполнены таким уровнем глубины и фиксации нашего времени, что назвать их фильмы просто комедиями сложно. Думаю, в том числе именно в этом заключается секрет их большого зрительского успеха.

— Вам самому фильмы каких жанров, периодов или режиссеров нравится смотреть больше других?

— Я смотрю все — от легкомысленных комедий до экспериментального кино. Еще у меня есть страсть к мюзиклам — жанр, который пока не вполне сумел прижиться в современном российском кино. Хотя многие великие советские фильмы, по большому счету, можно причислить к мюзиклам.

— Над какими фильмами вам интереснее работать?

— Наша кинокомпания Hype Film начинала свой путь с авторского кино, и мы продолжаем экспериментировать в разных жанрах. Но с каким бы произведением мы ни работали, я как продюсер всегда нахожусь в поисках именно авторской интонации, потому что считаю ее необходимой частью любого кинематографического высказывания, вне зависимости от жанра.

— Кстати, поздравляем с десятилетием компании! Почему вы назвали ее «хайп»?

— Спасибо! Дело в том, что 10 лет назад это слово еще не имело такого веса и своеобразного контекста, как сейчас. Тогда оно часто использовалось на английском языке в индустрии развлечений. И нам показалось, что прямой перевод на русский, а именно «ажиотаж», соответствует нашим будущим планам и настрою на работу. С тех пор это слово приобрело иные смыслы, и на русском языке. Но я горжусь таким названием — так мы назвали свой корабль и рады тому, как он плывет.

— Вы создали компанию в 23 года. Через пять лет, после съемок рекламных роликов и музыкальных видео, вы перешли к производству игровых фильмов. У вас с самого начала были такие планы?

— Мы продолжаем заниматься рекламой и музыкальными клипами. Но, не скрою, я всегда мечтал заниматься именно кино. Такое желание у меня появилось задолго до того, как мы с Мурадом Османном придумали кинокомпанию. Так что в некотором смысле путь, который мы проделали, для меня всегда был направлен именно в сторону производства кино. Считаю, мне сильно повезло, что я так рано понял, что именно это мое любимое дело, которым я хочу заниматься всю жизнь. Ведь без страсти и капли безумия работать в такой профессии абсолютно бессмысленно!

— У режиссеров, начинающих работу над фильмом, есть представление об идеальном актерском составе. А у продюсеров бывают проекты, режиссеры мечты? Вы сами выходите на режиссеров или они на вас?

Кадр из фильма «Уроки фарси» / 2020

— Мы просто хотим рассказывать разные, но всегда значимые и мощные истории. Мне кажется, нам удалось зарекомендовать себя компанией, ориентирующейся на режиссеров с авторским видением. Те тандемы, которые у нас образовываются с режиссерами, — это всегда органичный процесс с двух сторон. А проект мечты — это тот, в котором мы полностью синхронны с режиссером. Так, с Кириллом Серебренниковым, мне кажется, у нас получился именно такой союз. И команда, которая сложилась, уже стала настоящей, близкой семьей. Для меня это сбывшаяся мечта — участвовать в таком процессе. В этом году выйдет наш новый совместный проект «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова.

— Можно ли сказать, что одна из ваших задач — растить режиссеров? Так, Егор Абраменко снял «Капсулу» с Тимати, потом короткометражку «Пассажир», после которой был снят фильм «Спутник». А что будет дальше?

— Безусловно, поиск талантов и запуск дебютов — важная миссия, к которой мы относимся очень ответственно. В текущем году, кроме полнометражного дебюта клипмейкера Ладо Кватании «Казнь», планируем завершить производство дебютной картины Игоря Поплаухина «На тебе сошелся клином белый свет». Короткий метр этого режиссера два года назад победил на Каннском фестивале.

Также находимся в процессе запуска еще нескольких сценариев, которые нас вдохновили. При этом дебютировать в режиссуре могут не только выходцы из киношкол. Так, в этом году мы надеемся приступить и к производству полнометражного дебюта известного писателя Джонатана Литтелла, автора романа «Благоволительницы». Он написал полностью оригинальный сценарий, не связанный с книгой, благодаря которой получил статус культового писателя. Кино будет на русском языке.

Конечно, продолжим вести работу и с признанными мастерами. Среди предстоящих проектов фильм Юрия Быкова «Хозяин» и новый, пока еще не анонсированный, проект с Кириллом Серебренниковым.

— Скажите, кроме кино, в вашей жизни остается место и время для какого-то хобби?

— Конечно. Я увлекаюсь музыкой и еще очень люблю футбол. Как минимум раз в неделю мы с коллегами и партнерами собираемся для товарищеских матчей. Это прекрасный способ разгрузиться! Добавлю, что музыка, безусловно, является важной частью работы над фильмом — в этом плане с миром кино есть много пересечений. И хотя я пока еще не придумал, как связать с кинематографом свою страсть к футболу, но уверен, что обязательно найду способ это сделать.

— Верю. Но хочу спросить не про будущее, а про прошлое. Вы учились в Швейцарии, окончили колледж в Англии. Один из первых проектов — «Осколки» — снят российской творческой группой с иностранными артистами. Ленты, которые вы продюсируете, выдвигают на «Оскар», они побеждают в Каннах. И все же вы живете и работаете в России, а не за рубежом. Почему?

— Я еще во время учебы в школе решил для себя, что, получив образование за рубежом, обязательно вернусь в Россию. Всегда мечтал именно здесь заняться бизнесом, чтобы быть полезным своей стране. Ведь то, что мы находимся в России, не означает, что мы не можем создавать кино для международного рынка или на разных языках. Один из последних удачных наших опытов в этом направлении — картина Вадима Перельмана «Уроки фарси», которая снята полностью на немецком языке, выйдет в прокат в России 8 апреля.

Также наша компания представляет страну на международных кинорынках. Я горжусь своей причастностью к нашей, пока еще во многом молодой, киноиндустрии и стремительно развивающемуся киносообществу. И верю, что у нас будет еще много поводов гордиться успехами, ведь молодое поколение отечественных кинематографистов невероятно талантливое!

ДОСЬЕ

Илья Стюарт родился в 1987 году в Москве. Окончил частную школу имени Розенберга в Швейцарии. Получил профессиональное образование в Голдсмитском колледже в Лондоне. В его фильмографии 23 работы, среди них: «Ученик» (2016), «Блокбастер» (2017), «Лето» (2018), «Спутник» (2020) и многие другие. Женат на актрисе Светлане Устиновой.

КСТАТИ

16 февраля Фонд кино закончит прием заявок кинокомпаний, претендующих на статус «лидеров отечественного кинопроизводства» в 2021 году. В прошлом году в лидеры вышли 9 студий, включая «Базелевс», кинокомпанию «СТВ», студию «ТРИТЭ», «Дирекцию кино» и «Арт Пикчерс Студию», «Водород 2011» и другие.

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