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Режиссер «Лиги справедливости» показал, как будет выглядеть Джокер
Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

Режиссер «Лиги справедливости» показал, как будет выглядеть Джокер

Елена Фролова

Кино

Кадрами из фильма «Лига справедливости» поделился режиссер Зак Снайдер. Он показал, как будет выглядеть Джаред Лето в образе главного антигероя картины — Джокера. Об этом сообщает New Inform.

Напомним, что актер не в первый раз прикоснется к этому образу. Он сыграл суперзлодея и заклятого врага Бэтмена в фильме «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра. Пользователи Сети считают, что в новой кинокартине Джокер будет более мрачным, судя по опубликованным кадрам. Многие отмечают, что на снимках этот антигерой похож на сумасшедшего.

— Я всегда намеревался привести Джокера в этот мир, — подписал свой пост режиссер.

В «Лиге справедливости» антигерой должен появиться во сне Бэтмена после уничтожения планеты Дарксайд. Премьера должна состояться 18 марта.

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