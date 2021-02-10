Режиссер «Лиги справедливости» показал, как будет выглядеть Джокер

Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

Кадрами из фильма «Лига справедливости» поделился режиссер Зак Снайдер. Он показал, как будет выглядеть Джаред Лето в образе главного антигероя картины — Джокера. Об этом сообщает New Inform.

Напомним, что актер не в первый раз прикоснется к этому образу. Он сыграл суперзлодея и заклятого врага Бэтмена в фильме «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра. Пользователи Сети считают, что в новой кинокартине Джокер будет более мрачным, судя по опубликованным кадрам. Многие отмечают, что на снимках этот антигерой похож на сумасшедшего.

— Я всегда намеревался привести Джокера в этот мир, — подписал свой пост режиссер.

В «Лиге справедливости» антигерой должен появиться во сне Бэтмена после уничтожения планеты Дарксайд. Премьера должна состояться 18 марта.

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