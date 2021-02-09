Киану Ривз может сыграть одного из злодеев в киновселенной Marvel

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Голливудский киноактер Киану Ривз может сыграть злодея в экранизации комиксов вселенной Marvel. Роль звезде «Джона Уика» и «Матрицы» предложила киностудия Sony Pictures. Об этом сообщает издание New Inform.

Известно, что актер может сыграть суперзлодея Крейвена-Охотника, чье настоящее имя в комиксах Сергей Николаевич Кравинов. Именно он, согласно планам, станет главным героем отдельного проекта по типу спин-офф Sony Pictures.

Впервые этот персонаж появился в комиксах в 1964 году. Его придумали Стэн Ли и Стив Дитко. Этот антигерой встречается с Человеком-пауком, что впоследствии станет причиной их дальнейшего противостояния.

Отмечается, что на данный момент компания ведет переговоры с Киану Ривзом. Если актер даст свое согласие, то проект будут снимать с рейтингом R, который обозначает возрастные ограничения для зрителей младше 18 лет.

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