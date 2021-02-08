Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин поздравил с днем рождения актрису Ирину Муравьеву
Фото: youtube.com

Сергей Собянин поздравил с днем рождения актрису Ирину Муравьеву

Анастасия Колоскова

Кино

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Ирину Муравьеву, которой в понедельник, 8 февраля, исполнилось 72 года.

По его словам, она является актрисой огромного таланта и обаяния. Глава города отметил, что Муравьева вносит большой вклад в развитие отечественного искусства.

— Созданные Вами кинообразы полюбились миллионам зрителей в нашей стране и за рубежом. Незабываемые спектакли с Вашим блистательным участием являются гордостью театральной Москвы и России, — написал Сергей Собянин в поздравительной телеграмме в адрес артистки, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы.

СПРАВКА «ВМ»

Ирина Муравьева дебютировала на экране в 1973 году. Первую известность ей принесла роль Сюзанны в фильме «Чисто английское убийство» Самсона Самсонова.

Актриса полюбилась зрителям за свои работу в картинах «Москва слезам не верит», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная», «Год теленка» и других.

С 1993 года Муравьева играет на сцене Малого театра. В 1994 году актриса получила почетное звание народной артистки России.

Читайте также: Сергей Собянин поздравил народного артиста Льва Лещенко с днем рождения

поздравления мэрапоздравление актераСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте