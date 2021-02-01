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Сергей Собянин поздравил народного артиста Льва Лещенко с днем рождения
Фото: youtube.com / Юрий Костин

Сергей Собянин поздравил народного артиста Льва Лещенко с днем рождения

Ксения Монахова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщается на официальном сайте главы города.

Сергей Собянин назвал Льва Лещенко выдающимся певцом. Он отметил, что народный артист подарил слушателям множество хороших песен, вошедших в золотой фонд отечественной эстрады.

— Москва обязательно победит пандемию, и концертные площадки, как прежде, наполнятся музыкой, жизнью и незабываемыми встречами с любимыми исполнителями. Пусть поддержка родных, друзей и поклонников вдохновляет вас на новые творческие проекты, — говорится в телеграмме.

СПРАВКА «ВМ»

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в столице. Он пел в хоре Дома пионеров, ходил на плавание, в кружок художественного слова и духовой оркестр. После школы был рабочим сцены в Большом театре. Служил в армии в танковых войсках в составе Группы советских войск в Германии. Затем поступил в ГИТИС, после чего начал работать в Москонцерте и стажерской группе Театра оперетты.

Важную точку отсчета творчеству исполнителя подарила песня Владимира Харитонова и Давида Тухманова «День Победы». В 1984 году Лещенко присвоено звание народного артиста РСФСР.

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