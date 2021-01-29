Сергей Собянин рассказал, от чего зависит следующее снятие ограничений

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Следующее снятие коронавирусных ограничений в столице будет зависеть от того, как люди будут выполнять нынешние требования. Об этом в пятницу, 29 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, дальнейшее снятие ограничений зависит во многом от того, как жители столицы будут соблюдать меры санитарной безопасности.

— Дальше будем смотреть по ситуации. К сожалению, все еще большое количество людей находится в больнице в тяжелом состоянии, — отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что в столице в первую очередь отменяются меры, которые касаются экономики.

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