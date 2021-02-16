«Мечтаю стать Карлсоном»: Максим Аверин о творчестве в трудные времена

Фото: instagram.com/maximaverin

В начале марта состоится премьера авторского спектакля Максима Аверина «Научи меня жить», а на днях на телеканале «Россия 1» завершился восьмой сезон сериала «Склифосовский», где актер исполнил главную роль.

Он рассказал «Вечерке» о работе в пандемию, способе противостоять стрессу, а также о минусах онлайн-спектаклей.

— Максим, какие ощущения от пандемии и самоизоляции?

— Она открыла большие возможности. Например «Зум» (мобильное приложение для онлайн-конференций. — «ВМ»): можно находиться в любой точке мира и заниматься, например, таким чудовищно занудным процессом, как разбор пьесы. В «Зуме» мы репетировали… Я за осень выпустил две премьеры.

— А еще успели подготовить собственный моноспектакль и сыграть в конце 2020 года в премьере спектакля «Лес» в Театре сатиры.

— Это счастье — играть Несчастливцева. И вообще Островского. Он всегда актуален для наших мест. Мы в нашей жизни возводим леса дремучие, где нет места искренности, где есть видимое благополучие, забота о ближних, а на самом деле это ширма, лес… Спектакль задумывался к юбилею, бенефису Елены Яковлевой. Это моя любимая партнерша, которая, кстати, тоже снималась в сериале «Склифосовский».

А Счастливцева играет Юрий Борисович Васильев, удивительный артист, он меня однажды спас. Мне было лет 14, я играл в театральной студии. И там была такая сложная пьеса… А я очень любил страдать. Мне казалось, что я так страдаю красиво. У меня слезы текли! Однажды происходит слет театральных студий, и меня там разносят по полной просто. Председатель комиссии говорит: «Что это такое, что это за самолюбование на сцене!» А одним из членов комиссии был Юра Васильев. Я выбежал из зала, стою плачу на улице. И вдруг выходит Юра. Он торопился — видимо, в театр. Подошел ко мне и говорит: «Старичок, да не расстраивайся ты! Все у тебя получится». Я говорю: «Вы понимаете, что вы спасли мою душу…» Потому что в 14 лет все — трагедия. А я настолько хотел заниматься театром — все что угодно мне могло подрезать крылья. А сейчас приходишь на репетицию, еще кофе допиваешь, а он уже готов, в костюме, безупречно знает текст… Вообще Островский, как и Шекспир, — это подарок для артиста. Что ни пьеса, то актуальна всегда. Режиссер Антон Яковлев — брат Алены — мне сказал важную вещь: «Несчастливцев — это такой Мюнхгаузен». И у меня все стало на свои места. Мы так интересно работали, несмотря на эту чудовищную пандемию, которая очень много вещей открыла…

— Как относитесь к онлайн-спектаклям?

— Телевидение сейчас очень плохо стало снимать театр. Ускользают важные акценты, крупные планы. Все быстрей-быстрей. Куча кадров. Мы все время думаем, что зрителю скучно. Но не надо думать о зрителе плохо. Экран — он как рентген, он все-все отражает. Все, что вы хотите сказать зрителю. И зритель не дурак.

— Посоветуйте какие-нибудь премьеры.

— Кроме «Леса» мы сделали «Лев зимой» — пьесу о королеве Алиеноре Аквитанской и Генрихе II Плантагенете. Эту замечательную пьесу я играл когда-то в театре «Сатирикон», когда только пришел. Я играл младшего сына короля Генриха. А сейчас — самого Генриха… Это жутко, но уходят близкие люди, мои партнеры. Недавно ушел из жизни замечательный артист Юрий Лахин, который играл моего отца. Василий Семенович Лановой, который тоже исполнял эту роль…

— Как противостоять трагическим переживаниям?

— Сейчас я хочу сыграть Карл-эту роль. Ее надо осовременить.

— Образ хирурга Брагина в сериале «Склифосовский» — сложный, непредсказуемый. Он меняется из сезона в сезон.

— Да. Слава богу, что мы с режиссером Юлией Красновой друг друга слышим. Ведь одно дело — печатный лист сценария, а другое дело — адаптировать его к реальной жизни. Вот, например, сезон, который уже отснят и сейчас в эфире, затрагивает очень важные темы. Когда человек оказывается один на один с болезнью, общество начинает его сторониться — чтобы не навредить, лишний раз не трогать. Люди боятся болезни. И цель этого сезона показать, что такое болезнь на близком расстоянии — ежедневная борьба за жизнь, это нормально, не надо этого бояться.

Максим Аверин / Кадр из сериала «Склифосовский»

— В восьмом сезоне появились новые лица.

— Для меня большая радость, что появилась Нина Усатова. Это уникальная артистка. В кадре с ней невероятно интересно: она все время импровизирует, новое придумывает… Мы снимаем роды, кровь, и вдруг Нина Николаевна: «Ой, я крови боюсь!» Я говорю: «Чего вы боитесь, столько раз уже снимались!» В общем, невероятно органичная артистка. И человек прекрасный. Мне в «Склифосовском» невероятно повезло с партнерами.

— Как складываются отношения на съемочной площадке?

— Бывает по-разному. Мы десять лет уже работаем. Мне нравится этот фильм. Я во многих проектах снимаюсь, но «Склиф» какой-то особенный. Мы как-то взяли паузу, но зрители не отпускают. И продюсеры готовы к тому, чтобы что-то сочинять без топтания на месте. Конечно, тема врачей — очень благодатная почва. Это любимая народная тема. Я понял, что главная для меня похвала — когда профессиональные врачи оценивают мою работу: «Мы смотрим, вспоминаем, как вы в ординаторской…» Такая оценка — счастье.

— Четвертый сезон кончился взрывом — было непонятно, выживет ли доктор Брагин. Это была попытка закончить историю, вывести героя?

— Это была попытка создать напряжение. Если вы помните, там нет точных свидетельств тому, что я умер. Убить героя не было цели. Помните, был такой фильм «Спрут». В Микеле Плачидо — комиссара Катани — всадили 38 пуль, чтобы наверняка уже. Но пока смерть героя не показывают, он может возродиться. Тем более сейчас нужно будет осмыслить тему вируса, который перевернул весь мир, и сериал о медицине для этой темы — идеальный формат.

— Максим, что посоветуете молодым вашим коллегам?

— Есть только один способ для артиста — пробовать, идти вперед, ставя новые цели, завышая планку, потому что в этой профессии нет слова «хватит». Как только ты остываешь, ты профессию теряешь. Поэтому каждый вечер — новый спектакль. Ведь в театре нет такого понятия, как дубль. Я могу играть несколько лет одну роль, но каждый вечер — это новое событие. Потому что зритель каждый раз новый.

ДОСЬЕ

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в семье сотрудников «Мосфильма». С детства посещал театральную студию при Доме кино. В 1997 году защитил диплом с отличием на актерском факультете Высшего театрального училища имени Щукина. В 2014 году получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации». С 2018 года — актер Московского академического театра сатиры.

Принципиальный холостяк

Максим Аверин твердо убежден, что семья и дети — не его призвание. Ему нравится одиночество. Однажды актер признался: «Ерунда все это. Ерунда. Это как в анекдоте: прожил человек, нарожал много детей, лежит на смертном одре и говорит: «А пить-то и не хочется».

Сам ведет соцсети

Недавно под фотографией в гриме Несчастливцева актер порадовался послаблению ограничений: «Радость видеть публику, пусть пока только 50%. Но это невероятное ощущение!»

Ответственность превыше всего

В пандемию Аверин смотрел сериал «Схватка» с Гленн Клоуз. Его потрясла игра актрисы: «Оторваться невозможно», — признался он. И добавил, что к игре в сериалах нужно относиться не менее ответственно, чем к любой другой актерской работе, будь то театр или полнометражное кино.

Домашние посиделки

Аверин признался «ВМ», что любит принимать гостей больше, чем проводить время в ресторанах: «Самые лучшие посиделки — дома, на кухне. Это самое ценное. Ведь мы все вечно заняты, всех сложно собрать. Но когда удается это сделать, люблю всех посадить за стол. Я неплохо готовлю».

Пишет стихи

Подписчикам Аверина давно известно, что он пишет лирику — о любви, о творчестве, о назначении художника. Но публиковать свои стихи он решился недавно. В одном из театральных журналов вышла подборка его произведений.

Доктор Брагин

В новом сезоне «Склифосовского» герой Аверина сам борется с болезнью. Актер специально попросил включить в сценарий эту тему: «Я хочу показать, какой путь проходит человек, соприкоснувшийся с болезнью, чтобы этот путь был испытанием, но не отчаянием».

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