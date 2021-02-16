Сергей Жуков рассказал, как боролся с серьезной болезнью

Сергей Жуков перенес несколькоопераций / Фото: Youtube / Россия 1

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков рассказал о страшной болезни, из-за которой он мог умереть.

После одного из концертов артист случайно ударился животом о конструкцию для крепления оборудования. Сначала он не придал значения травме, появившийся синяк он посчитал пустяком. Но в последствии обычная гематома превратилась в грыжу.

— Отчаяние в последний раз я испытал, когда спросил врачей больницы: «Ребят, когда мне разрешат уже на сцену-то? Мне нужно что-то сказать, когда я возобновлю гастроли». Врачи на меня посмотрели и говорят: «Сергей, вы вообще в своем уме? Нам бы понять вообще, что с вами, выживете ли вы», — рассказал Жуков в интервью на YouTube-канале.

Музыкант добавил, что в этот момент его семья была не в России и он остался один на один со своим опасным недугом. В итоге артист перенес несколько операций. Также ему понадобилось лекарство, которое доставили из-за границы. С тех пор Жуков переосмыслил свое отношение к здоровью. Теперь его график стал не таким напряженным, а между концертами всегда есть время на отдых. Также певец совсем отказался от сигарет и алкоголя.

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