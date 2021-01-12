«Маг и чародей»: Сергей Жуков показал подписчикам, как зажег свечи «силой мысли»

Фото: youtube.com / Россия 1

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков удивил подписчиков, показав им несколько фокусов. Музыкант опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором он «силой мысли» зажигает свечи. Рядом с певцом перед зеркалом стоят три свечи, каждая из которых загорается «от взгляда» артиста.

— Что там свечи! В детстве я, как и многие из вас, вызывал пиковую даму из зеркала, злого духа-сладкоежку и даже гнома-матерщинника! — рассказал о своих секретах Жуков.

Фото: instagram.com/sezhukov

Поклонники пришли в восторг от «магических способностей» Жукова.

«О, Копперфильд! Круто-круто!»; «Сережа — маг и чародей! И мы так развлекались когда-то!»; «Мы тоже вызывали пиковую даму, гномика и духов звали»; «А вы умеете удивлять!» — написали в комментариях фанаты.

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