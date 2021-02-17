Воплощаю бурные фантазии

Актер и режиссер Николай Лекарев-младший / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

18 февраля в театре «Ромэн» пройдет премьера музыкального спектакля режиссера Николая Лекарева-младшего. «Вечерке» он рассказал интересные случаи со сцены.

— Николай, вы выросли в актерской семье. Это повлияло на выбор профессии?

— Запах кулис я помню с трех лет. Мой отец — актер, режиссер, певец и музыкальный руководитель театра «Ромэн». Мама — актриса и певица. Дедушки и бабушки с обеих сторон тоже артисты. Родители брали меня с собой на выступления, я сидел за кулисами и с удовольствием наблюдал за тем, что происходит на сцене.

— Вы руководитель ансамбля «Подкова счастья». Почему взялись за музыкальный коллектив, ведь по сути вы и так выступаете на сцене профессионального театра?

— Идея создать ансамбль появилась у меня после того, как я основал свою студию звукозаписи. Помимо моих главных профессий, я еще очень увлекаюсь звукорежиссурой. Так вот, начал писать музыку, но не совсем фольклорную. Я пытался делать аранжировки и добавлять нотки современности в звучание. Таких экспериментов на сцене нашего театра я себе позволить не мог. Я не знаю, почему, но с детства больше мечтал не играть роли на сцене, не петь, а именно создавать музыку. Собственно, поэтому мне пришла в голову идея о создании ансамбля, в котором я смогу вопло-тить все свои «бурные» фантазии.

— В «Ромэне» новая премьера — «Дрома ромэн», вы режиссер. Как созрела идея спектакля-концерта?

— Да, это моя вторая работа на сцене нашего театра. В этой постановке мы рассказываем не только об истории хоровых цыган, но и о трудностях цыганской жизни в обществе. Спектакль кардинально отличается от всех наших постановок. Звучание музыки, стиль, манера исполнения и свет. Это определенная смесь всех стилей и направлений в рамках цыганской культуры. Фламенко, билиденс, вербункош и многое другое. «Дрома ромэн» создан специально для того, чтобы молодое поколение тоже имело возможность прийти и услышать музыку, которая звучит как музыка XXI века, но при этом не теряет своего колорита и самобытности. Тем самым мы сможем привлечь внимание не только к нашему театру, но и в целом к цыганской культуре.

— Были ли интересные случаи за время актерской карьеры?

— После одной репетиции в день премьеры у нас был перерыв три часа, чтобы подготовиться. Я решил передохнуть и задремал на кушетке. Просыпаюсь за час до спектакля и понимаю, что я не то что встать, я даже пошевелиться не могу. Вызвали скорую, температура 40! Руководство уже решило отменять спектакль, так как заменить меня было некем. Я посмотрел на часы, 18:45, а начало в семь.

Я умолял не делать этого, попросил врача дать мне таблетку, еле дошел до сцены, точнее, меня довели до нее. И что вы думаете? Как только я сделал шаг на сцену, все как рукой сняло.

ДОСЬЕ

Николай Лекарев-младший работает в театре «Ромэн» с 2001 года. Он окончил Самарскую государственную академию культуры и искусств. Музыкальный руководитель нескольких спектаклей. Соавтор пьесы «Пираты семи морей». Снимался в фильмах и сериалах «Как бы не так», «День денег», «Дневной дозор», «Огонь любви», «Кармелита» и других.

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