«Фотографируюсь для бабушек»: Олег Газманов о своей аудитории и секретах молодости 

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Народный артист России Олег Газманов в феврале выпустил новую песню «Мелодия снов» и готовится к масштабному концерту по случаю своего 70-летнего юбилея, который пройдет в начале апреля.

Певец рассказал «Вечерке» о своем образе жизни, поклонниках и поделился планами на день рождения.

— Олег, почти каждая ваша композиция становится хитом. В конце прошлого года вы получили премию «Звезды Дорожного радио» за композицию «Давай отменим понедельники (Отбой)», которая 25 недель держалась в чарте радиовещания. В чем секрет успеха?

— Короткий ответ — я не знаю. Я всю жизнь делаю то, что доставляет мне удовольствие, не причиняя вреда окружающим. Наверное, секрет в том, чтобы делать то, что любишь. Песню «Давай отменим понедельники» я написал в 2019 году. Тогда эта мысль, видимо, витала в воздухе, и я ее поймал. Я ведь тоже, можно сказать, часть жизни проработал в «офисе». Был преподавателем и читал курс по холодильной технике. Интересно, что многие мои песни сбываются. Как только я сочинил «Давай отменим понедельники», сразу в России пошли разговоры о сокращении рабочей недели.

— Раз уж премию получили от «Дорожного радио», хочется спросить о вашем отношении к дорогам. Автомобиль еще водите?

— Я помню целое эссе написал о том, какие бывают в России водители. Мужчины подразделяются на ездюков, ездунов, ездецов и полных ездецов. Это все расшифровывается. Ездюк — это мужчина, который все время едет в левом ряду со скоростью километров 20 На нем обычно шоферская кепка, и он вечно лежит грудью на руле. Ездун — это водитель, который меньше года ездит и считает, что делает это хорошо. Отчаянно старается это демонстрировать. Обгоняет всех, подрезает. Поворотники для него не существуют. Ездец — опытный водитель. Он быстро ездит. Может иногда нарушить правила, но не создавая опасности для других.

А я отношусь к категории «полный ездец». Это водитель, который с драйвом обычного ездеца гоняет без аварий. В моем случае их не было уже лет 40 еще и потому, что последнюю десятку я езжу с водителем. Я купил огромный минивэн, обустроил его как офис на колесах. Там есть гитара, телевизор, все необходимое для работы.

— Какую музыку слушаете в свободное время?

— Музыку другую не слушаю сейчас. Потому что у меня в голове вертится три моих песни. Они параллельно сочиняются. Одна будет о любви и весне. Вообще, я всегда зимой песни сочиняю весенние. И пока я композицию до конца не напишу, мне в голову просто никакая друга мелодия не попадает.

— Как изменилась ваша аудитория со временем?

— Когда я только начинал, ко мне подбегали девочки с просьбами сфотографироваться. Затем стали подходить девочки того же возраста, но уже со словами: «Можно фото для нашей мамы? Она так любит ваши песни». Сейчас они опять же того возраста приходят, но снимок просят уже для бабушки.

— Как на вас отразилась пандемия? Планируете петь на корпоративах в праздники?

— По поводу корпоративов сложно сказать. Когда собираешь дворцы, уже не очень хочется сжиматься до корпоративов. Но появились онлайн-концерты. Например, звонят из большого предприятия. Там несколько тысяч работников. Они дают доступ, оплачивают, и я пою для их сотрудников в прямом эфире. Интересно, что они ведь не просто слушают, но и задают вопросы. Я иногда останавливаюсь, общаюсь. Конечно, это не сравнится с настоящим концертом, но здесь просто другой формат. У меня, например, недавно был концерт для трех тысяч бухгалтеров. Женщина одна написала, что смотрит в свой смартфон, и у нее чувство, что я пою только для нее.Так что в онлайне тоже есть своя фишка. И я стал чаще домашние эфиры проводить — бесплатные для всех.

— Свои социальные сети сами ведете? Чем делитесь с подписчиками?

— Я недавно снял ролик в парке «Серебряный Бор». У меня пес — немецкая овчарка Зорро. Он очень шустрый. Когда мы гуляем, я прохожу пять километров, а он все 50 Потому что постоянно носится вокруг, все обнюхивает. И вот мы выходим на лед. Я разгоняюсь и поворачиваю, а его дальше несет. Он орет, не может понять, что происходит. Громко так. Даже кто-то из прохожих крикнул, чтобы я перестал мучить собаку (смеется). Я все это снял на квадрокоптер и выложил в своих соцсетях.

— Как вам удается сохранять себя в такой прекрасной форме?

— Никто не верит, что вам 69 лет. Во-первых, у меня красивая молодая жена (Марьяна Муравьева. — «ВМ»). Надо ей соответствовать. Во-вторых, я очень люблю жить. В следующем году будет 53 года, как я на сцене. И когда я выхожу к зрителям, у меня в душе такое чувство, что я всех люблю. Еще к питанию отношусь внимательно. У меня есть определенные логические выводы по поводу еды. Например, я не ем мясо с хлебом. Или мясо с рыбой. И вообще, стараюсь не обжираться. Если сильно хочется есть, то нужно жевать дольше. Я раньше садился, проглатывал все, а насыщение приходило потом. На самом деле, до мозга все долго доходит. Нужно минут 15 . Поэтому если не хочется набирать вес, нужно есть поменьше. Но при этом сильный голод можно унять именно благодаря медленному темпу. Долгое пережевывание пищи помогает. Еще иногда надо перебивать себе аппетит. Если в два часа обед, то за час до этого что-то небольшое можно съесть. Стараюсь ужинать часа за три до сна.

— Спортом продолжаете заниматься?

— Я очень люблю большой теннис. Правда, последний год не играл из-за небольших травм. Смотрю соревнования по гимнастике, боксу, фристайлу — это акробатика на лыжах. Я сам этим в свое время увлекался. Сейчас очень люблю горные лыжи. Когда несешься вниз по склону, ты не думаешь о проблемах. Они уходят. Все твои мысли только о том, как бы не упасть (смеется).

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

— В этом году 22 июля у вас юбилей. Как будете отмечать?

— У меня есть такая фишка. Я хочу, чтобы все было в активном стиле. Поэтому приглашаю всех своих поклонников. Особенно тех, кто хочет научиться или уже умеет ходить на сапборде (доска для гребли стоя. — «ВМ»). Я всех приглашаю на Бездонное озеро в Москве. В день моего рождения я там буду петь на доске.

ДОСЬЕ

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве. В 1981 году окончил Калининградское музыкальное училище по классу гитары. Прославился в 1989 году после выпуска песни и клипа «Эскадрон». Выпустил свыше 20 сборников песен. Получил звание «Народный артист России». Имеет четыре премии «Золотой граммофон» и две премии «Шансон года».

Из науки в музыку

Олег Газманов родился в военной семье. Его отец был фронтовиком и продолжал службу. Мама работала в военном госпитале. Неудивительно, что после школы он поступил в Калининградское высшее инженерное морское училище. Олег окончил его и сразу стал преподавателем.

Читал лекции, писал диссертацию. Но позже понял, что не сможет на этом месте реализовать свой научный потенциал. И принял решение сменить сферу деятельности и посвятить свою жизнь музыке.

Критика песни «Офицеры»

Песня «Офицеры» стала культовой почти сразу после выхода на пластинке «Морячка» в 1993 году. Примечательно, что текст композиции был изменен. Слова Олег Газманов писал еще в 1991 году.

Изначально в тексте упоминались события августовского путча. Этот вариант даже был записан на пленку. Но из-за технического сбоя не сохранился. По словам артиста, он почувствовал фальшь в этих строчках и позже заменил их. Многие критики разругали песню за обращение «господа офицеры». Никогда за историю армии такой словесный оборот не использовался.

Фирменное сальто

В детстве Олег Газманов подавал большие надежды в спорте. В 1967 году он первым в СССР выполнил двойное сальто в вольных упражнениях. Но из-за травмы о карьере в большом спорте пришлось забыть. Однако хорошая подготовка оставалась визитной карточкой певца. На концертах он часто выполняет сальто в кульминационных моментах выступления.

Связи с Мавроди

Вторая жена Олега Газманова Марьяна Муравьева раньше была замужем за Вячеславом Мавроди. Они развелись после того, как Вячеслава и его брата Сергея посадили в тюрьму за организацию финансовых пирамид, самой крупной из которых стала «МММ». От брака у Марьяны остался сын Филипп. Газманов принял его и дал свою фамилию.

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