Тренировки со звездами тенниса принесли результат

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На открытом чемпионате Австралии 27-летний российский теннисист Аслан Карацев установил несколько мировых рекордов.

Но самое главное его достижение: на своем дебютном крупном турнире он дошел до полуфинала, где уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Спортивный обозреватель «Вечерней Москвы» поговорил с Асланом Карацевым.

— Аслан, скажите честно, ожидали от себя такого выступления?

— Если честно — не ожидал, но усиленно готовился к каждому матчу, начиная с квалификации. Очень рад, что так все сложилось.

— Впервые квалификация и основной турнир были мало того что на разных кортах, так и еще и в разных странах (квалификация — в Катаре, турнир — в Австралии. — «ВМ»). В связи с этим возникли какие-то сложности?

— В Дохе мне всегда нравились корты, я там много раз играл. Много раз там устраивал предсезонную подготовку. В Австралии у меня было много времени подготовиться, привыкнуть к кортам, к погоде. И в течение карантина я смог тренироваться, мне повезло, что я не был на «ковидном рейсе».

— Именно после самоизоляции у вас произошел мощный скачок вверх, хотя знаю, что многие спортсмены опасались, что не смогут набрать былую форму. Раскройте секрет вашего успеха!

— Старт сезона был 17 августа. До этого я полетел в Америку, там усиленно работал — тренировался, параллельно играл выставочные матчи. Я очень рад, что все так удачно сложилось.

— А какой был самый тяжелый момент на турнире в Австралии?

— Наверное, матч против канадца Феликса Оже-Альяссима. До нашего матча он всех обыгрывал на турнире в трех сетах, вел и в нашей встрече 2–0. Против него было крайне тяжело играть. В первых двух сетах я смог взять лишь четыре гейма. Вернуться в игру после такого, поверьте, крайне тяжело. В третьем сете у меня не было права на ошибку. Тот матч длился почти три с половиной часа.

— В полуфинале вы сразились с Новаком Джоковичем. Как готовились к игре против первой ракетки мира и что для вас значила эта встреча?

— Готовился как к обычному матчу, к обычному сопернику. Новак Джокович — великолепный теннисист, настоящий мастер, легенда нынешнего тенниса. Важно было понять свою силу на фоне первой ракетки мира. Вышел я тогда на корт, хотел показать свой лучший теннис. Но не получилось — Джокович показал свой экстра-класс. Но ничего страшного, в любом случае своим выступлением я остался очень доволен.

— После такого сложного турнира смогли хоть немного отдохнуть?

— Да, выделил себе несколько дней для отдыха, а затем поехал в Минск тренироваться, готовиться к следующий турнирам.

— С российскими теннисными звездами современности Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым часто удается пообщаться?

— Я очень рад, что меня пригласили в сборную России на ATP Cup. Помимо того, что турнир выиграли, многому научился у этих ребят. Они дали несколько полезных советов. Во время австралийского турнира особого времени пообщаться не было, виделись в раздевалке, иногда в ресторане. То, что я с ними некоторое время тренировался, тоже дало свой результат.

— Некоторое время назад вы были травмированы. Сейчас уже полностью восстановились? Больше не беспокоит колено?

— Восстановление заняло достаточно много времени, колено нужно было понемногу разрабатывать, нагрузки давать постепенно. Наблюдался в Барселоне у очень квалифицированного специалиста. Огромное ему спасибо за то, что смог быстро поставить меня на ноги. Сейчас уже все хорошо — со здоровьем никаких проблем нет.

— После феноменального выступления в Австралии готовы к постоянному вниманию представителей СМИ и болельщиков, которые будут просить сфотографироваться, взять автограф?

— Ваши коллеги пока не балуют меня вниманием. Наверное, пока еще не так интересен, как игроки первой десятки. А что касается болельщиков, в Австралии подходили любители тенниса, просили автограф. Я никому не отказал. Внимание всегда приятно.

— За время турнира вы поднялись в мировом рейтинге с 114-го на 44-е место. Какая теперь ваша цель?

— Зайти в топ-20. Для начала. Задача вполне реальная. Буду продолжать тренироваться, постараюсь так же успешно выступать и в дальнейшем.

ДОСЬЕ

Аслан Карацев родился 4 сентября 1993 года во Владикавказе. В 1997-м приехал вместе с матерью и сестрой в Израиль. В 12 лет он выиграл чемпионат Израиля. Аслан входил в сборную России на победном для страны Кубке ATP — 2021 года.

Он стал первым и пока единственным теннисистом, вышедший в полуфинал на дебютном турнире Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии — 2021).

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