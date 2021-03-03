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Фигуристка Косторная отреагировала на слухи о возвращении к Тутберидзе
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Фигуристка Косторная отреагировала на слухи о возвращении к Тутберидзе

Кирилл Николаев

Спорт

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная не стала обсуждать тему своего возможного возвращения к тренеру Этери Тутберидзе.

— Я просто не обсуждаю эту тему, — цитирует спортсменку «Р-Спорт».

Ранее СМИ сообщили, что Косторная может вернуться к Тутберидзе. С июля фигуристка тренируется под руководством олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В интервью японскому телевидению Косторная рассказала о том, что приняла решение покинуть группу Тутберидзе после того, как композицию, под которую она собиралась выступать, отдали другой спортсменке.

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Спортфигурное катаниеАлена Косторная
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