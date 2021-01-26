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Фигуристка Косторная объяснила, почему ушла от Тутберидзе
Фото: youtube.com

Фигуристка Косторная объяснила, почему ушла от Тутберидзе

Анастасия Колоскова

Спорт

Фигуристка-одиночница Алена Косторная рассказала о том, что приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе после того, как композицию, под которую она собиралась выступать, отдали другой спортсменке. Об этом чемпионка Европы 2020 года заявила в интервью японскому телевидению.

— У меня была проблема с песней в короткой программе. Мне сказали, что предложенная песня не очень хорошая. Но через несколько дней я была очень зла, потому что другой девушке на катке дали программу с этой песней. Я решила до начала сезона, потому что не была довольна обстановкой в «Самбо-70», — цитирует Косторную англоязычный Instagram-аккаунт, посвященный фигуристкам.

Девушка призналась, что усиленно работает над восстановлением потерянной за пандемию формы и не собирается оправдываться за свои не самые удачные последние выступления.

Она также рассказала, что после смены тренера стала больше улыбаться.

Сейчас фигуристка тренируется в академии Евгения Плющенко. Ранее он показал коттеджи, которые построил на территории своей школы для Алены Косторной, Александры Трусовой и олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

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Российская фигуристкаЭтери ТутберидзеАлена Косторная
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