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«И следа не осталось»: Виктория Боня поделилась секретом восстановления после новогодних застолий
Фото: Предоставлено пресс-службой Виктории Бони

«И следа не осталось»: Виктория Боня поделилась секретом восстановления после новогодних застолий

Рафаэль Залян

Звезды

В период новогодних каникул знаменитая телеведущая и бизнесвумен Виктория Боня отменила абсолютно все ограничения в еде. Строгим диетам звезда предпочла любимые яства и угощения, которыми богат новогодний стол. Об этом она рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы».

Боня призналась, что даже когда у нее появляется пара-тройка лишних килограммов, она не впадает в депрессию, а, наоборот, радуется:

— Для меня это вообще не проблема, я даже радуюсь, если «ко мне прилипает лишний килограмм». Но это совсем ненадолго, — отметила Боня.

По словам теледивы, стоило ей вернуться к своим дыхательным практикам и занятиям бегом, как спустя буквально пару дней «от новогодних застолий и следа не осталось».

Знаменитость рекомендует россиянам тоже следовать ее примеру, и тогда процесс восстановления ускорится, а легкая кардиотренировка улучшит работу всего организма.

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ЕдадиетаВиктория Боня
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