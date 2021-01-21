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Загитова оказалась самой популярной действующей фигуристкой России в Instagram
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Загитова оказалась самой популярной действующей фигуристкой России в Instagram

Анастасия Колоскова

Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова оказалась самой популярной действующей фигуристкой России в Instagram, опередив по числу подписчиков Евгению Медведеву.

На 21 января 2021 года Instagram-аккаунт 18-летней Загитовой насчитывает 855 тысяч подписчиков, тогда как у 21-летней двукратной чемпионки мира Медведевой на две тысячи человек меньше.

Абсолютным лидером среди фигуристок России по количеству подписчиков в Instagram стала призер этапов Гран-при, экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович. Ее аккаунт насчитывает два миллиона фолловеров.

Самой популярной в этой социальной сети среди действующих фигуристок мира считается 19-летняя Марин Хонда из Японии с 871 тысячей подписчиков.

Осенью прошлого года самым популярным россиянином в Instagram являлся боец Хабиб Нурмагомедов. На его аккаунт подписаны 26,8 миллиона человек.

Фигуристки Загитова и Медведева должны стать капитанами команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию, который состоится 5–7 февраля, сообщает РИА Новости.

Ранее фигурист Алексей Ягудин рассказал, когда олимпийская чемпионка Алина Загитова вернется к спортивной карьере, которую приостановила два года назад.

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