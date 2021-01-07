«Она никуда не уходила»: Ягудин ответил на вопрос о возвращении Загитовой на большой лед
Фигурист Алексей Ягудин рассказал, когда олимпийская чемпионка Алина Загитова вернется к спортивной карьере, которую приостановила два года назад. Об этом он сообщил в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.
— Я всегда люблю на этот вопрос отвечать, что она никуда не уходила, — заметил спортсмен, отвечая ведущей.
Он привел в пример фигуриста Евгения Плющенко, который сумел триумфально вернуться на лед после значительного перерыва.
— Человек приехал с четырех Олимпиад с четырьмя медалями, причем каждая — не ниже серебра. Он же не каждый год тренировался и выступал. Может, где-то поддерживал форму, но выступал с перерывами, — восхитился целеустремленностью коллеги Ягудин.
Ранее фигуристка Алина Загитова рассказала о трудностях в «Ледниковом периоде», где она выступила в качестве ведущей.
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