Алина Загитова рассказала о трудностях на «Ледниковом периоде»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российская фигуристка Алина Загитова в рамках юбилейного выпуска шоу «Ледниковый период» впервые попробовала себя в роли ведущей. С первых выпусков нового сезона зрители наблюдали некое волнение спортсменки, скованность и ошибки.

В адрес девушки моментально посыпались критика и недовольство. Когда все выпуски 10-го сезона отсняли, Максим Галкин в программе «Сегодня вечером» собрал за одним столом всех героев шоу. К гостям присоединилась и юная ведущая.

Алина призналась, что очень волновалась и боялась сказать что-то не то или кого-то обидеть.

— Могу сейчас сказать уже, этот секрет мой: я очень волновалась. Во-первых, потому что на этом проекте я первый раз ведущая. Во-вторых, столько людей — столько знаменитостей, столько уважаемых мною людей, — что я боялась либо обидеть, либо что-то не так сказать. И я очень рада, что все эти люди меня поддержали. В конце проекта мне уже стало намного легче вести, — поделилась переживаниями Загитова.

Галкин пошутил, что в скором времени зрители увидят Алину в программе «Время» или в «Модном приговоре».

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